Бывший пермский совхоз показал выручку в миллиард рублей

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Агропредприятие увеличило выручку более чем на 300 млн рублей
Агропредприятие увеличило выручку более чем на 300 млн рублей Фото:

ООО Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее.

«Отчет о финансовых результатах ООО АП „Заря Путино“ за 2024 год. Выручка — 1,14 млрд рублей, чистая прибыль — 188,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль составила более 120 млн рублей.

Агропредприятие «Заря Путино» расположено в селе Путино Верещагинского округа Пермского края. Является одним из крупнейших производителей молока в Прикамье — производит более 50 тонн молока в сутки. Образовано в 1999 году на базе бывшего совхоза «Путинский». Насчитывает порядка 4700 голов крупного рогатого скота.

Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. 

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ООО Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее. «Отчет о финансовых результатах ООО АП „Заря Путино“ за 2024 год. Выручка — 1,14 млрд рублей, чистая прибыль — 188,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль составила более 120 млн рублей. Агропредприятие «Заря Путино» расположено в селе Путино Верещагинского округа Пермского края. Является одним из крупнейших производителей молока в Прикамье — производит более 50 тонн молока в сутки. Образовано в 1999 году на базе бывшего совхоза «Путинский». Насчитывает порядка 4700 голов крупного рогатого скота. Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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