13 апреля 2025

Природных пожаров в Тюмени стало в два раза больше

МЧС: в Тюмени с начала года зарегистрировали 28 природных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожаров по сравнению с прошлым годом выросла в 10 раз
Площадь пожаров по сравнению с прошлым годом выросла в 10 раз Фото:

В Тюмени по сравнению с прошлым годом стало в два раза больше ландшафтных пожаров. Об этом заявила в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

«Всего в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 28 ландшафтных пожаров. За аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 12», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что площадь пожаров выросла по сравнению с первым кварталом 2024 года в 10 раз — с 7,9 до 77,4 гектаров. При этом за прошедшую неделю спасатели зарегистрировали 11 возгораний. 16 человек привлечены к ответственности за нарушение особого противопожарного режима.

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В Тюмени по сравнению с прошлым годом стало в два раза больше ландшафтных пожаров. Об этом заявила в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС. «Всего в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 28 ландшафтных пожаров. За аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 12», — говорится в сообщении. Отмечается также, что площадь пожаров выросла по сравнению с первым кварталом 2024 года в 10 раз — с 7,9 до 77,4 гектаров. При этом за прошедшую неделю спасатели зарегистрировали 11 возгораний. 16 человек привлечены к ответственности за нарушение особого противопожарного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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