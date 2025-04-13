Природных пожаров в Тюмени стало в два раза больше

В Тюмени по сравнению с прошлым годом стало в два раза больше ландшафтных пожаров. Об этом заявила в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.
«Всего в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 28 ландшафтных пожаров. За аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 12», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что площадь пожаров выросла по сравнению с первым кварталом 2024 года в 10 раз — с 7,9 до 77,4 гектаров. При этом за прошедшую неделю спасатели зарегистрировали 11 возгораний. 16 человек привлечены к ответственности за нарушение особого противопожарного режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!