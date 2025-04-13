Автошколы проводят уроки вождения на парковках крупных ЖК и ТРЦ Тюмени

В Тюмени инструкторы автошкол проводят занятия по вождению на парковках крупных ЖК и торговых центров. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Автолюбители возмущены тем, что ученики проводят маневры в непосредственной близости к их машинам. И опасаются, что те могут повредить автомобили.
«Мы живем в ЖК „Заречный“, у нас очень большая удобная парковка. Несколько лет назад ее облюбовали местные автошколы и начали проводить уроки вождения. Долго с ними спорили, но смогли прогнать. Сейчас инструкторы снова вернулись в наш ЖК и опять проводят на стоянке свои уроки. Никакие уговоры на них не действуют», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.
Другой тюменец рассказал о том, что уроки вождения также проходят возле крупных торговых центров Тюмени. «Лишний раз машину возле ТРЦ оставлять не хочется, потому что там гоняют машины с буквой „У“ на крыше и отрабатывают парковку рядом с другими машинами. Раньше для этого использовались полигоны. Зачем сейчас учеников повыпускали на дороги — непонятно», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU.
Он добавил, что вождению также обучают в ЖК «Звездный», недалеко от ТРЦ «Тюмень Сити молл». При этом, согласно п. 17.2 ПДД, в жилой зоне запрещено проводить обучение вождению. «В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем. А также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т и автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест», — указано в правилах дорожного движения.
В пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области автолюбителям посоветовали сообщать о фактах обучения вождению на парковках ЖК в Госавтоинспекцию. В таком случае, нарушители будут привлечены к ответственности.
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