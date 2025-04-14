Следователи проводят проверку после инцидента с застрявшей в пермской деревне скорой с пациентом

СК проводит проверку после инцидента с застрявшей в пермской деревне скорой
© Служба новостей «URA.RU»
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение
По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото:

Территориальный следственный отдел регионального СУ СКР проводит процессуальную проверку по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Речь идет о Краснокамском городском округе (Пермский край), а именно — деревни Шабуничи, где 10 апреля не смогла проехать машина скорой помощи из-за плохой дороги.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СКР в telegram-канале. 

Ранее жители населенного пункта написали в URA.RU о том, что столкнулись с этой проблемой. По их словам, они пытались самостоятельно улучшить ситуацию. Однако их усилия не принесли результатов. В администрации Краснокамска они получали отписки о том, что предусмотрено грейдирование, но отсыпки так и не было.

Дорога состоит из глины, и в дождливую погоду проехать невозможно, пройти получается с трудом. Не только весной и осенью, но и летом в дождь движение парализуется. В деревне проживают пенсионеры и семьи с детьми. Совместно с соседями они пытались сделать отсыпку своими силами, но в прошлом году дорога была разрушена. URA.RU направило запрос в администрацию Краснокамского округа. Ответ на него ожидается.

Обновлено:

Проверку также проводит прокуратура Пермского края. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании улично-дорожной сети. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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Территориальный следственный отдел регионального СУ СКР проводит процессуальную проверку по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Речь идет о Краснокамском городском округе (Пермский край), а именно — деревни Шабуничи, где 10 апреля не смогла проехать машина скорой помощи из-за плохой дороги. «В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СКР в telegram-канале.  Ранее жители населенного пункта написали в URA.RU о том, что столкнулись с этой проблемой. По их словам, они пытались самостоятельно улучшить ситуацию. Однако их усилия не принесли результатов. В администрации Краснокамска они получали отписки о том, что предусмотрено грейдирование, но отсыпки так и не было. Дорога состоит из глины, и в дождливую погоду проехать невозможно, пройти получается с трудом. Не только весной и осенью, но и летом в дождь движение парализуется. В деревне проживают пенсионеры и семьи с детьми. Совместно с соседями они пытались сделать отсыпку своими силами, но в прошлом году дорога была разрушена. URA.RU направило запрос в администрацию Краснокамского округа. Ответ на него ожидается. Обновлено: Проверку также проводит прокуратура Пермского края. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании улично-дорожной сети. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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