Синоптик рассказал, сколько продержится аномальная жара в Москве

Аномально теплая погода в Москве и Подмосковье продержится до конца апреля. Об этом заявил синоптик из прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«До 25 апреля температура воздуха в Московской области будет в дневные часы находиться на уровне +17...+22 градусов. В отдельные периоды не исключен рост до +23...+25 градусов», — отметил Ильин в разговоре с «Ридусом». По его словам, такое потепление связано с воздействием антициклона из Центральной Азии, который принес в регион теплые воздушные массы. Кроме того, метеоролог добавил, что значительных осадков на этот период не предвидится, возможны лишь слабые дожди.
Ильин также уточнил, что благоприятные погодные условия сохранятся в регионе примерно на десять дней. Таким образом, жители Москвы и Подмосковья могут ожидать продолжительного периода теплой и сухой погоды в ближайшее время.
Ранее Ильин заявил, что в начале мая температура в европейской части России может достигнуть +20 градусов. По его словам, в первые дни месяца температура будет колебаться от 15 до 20 градусов и такая погода сохранится до конца первой декады, с возможным снижением до 12 градусов. С 10 по 15 мая ожидается снижение температуры, что является обычным явлением после майских праздников. Во второй половине мая температура снова начнет повышаться, достигая около +20 градусов.
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