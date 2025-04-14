На праймериз ЕР выдвинулась экс-депутат гордумы Челябинска Чилимская

На предварительное голосование «Единой России» в заксобрание региона выдвинулась экс-депутат гордумы Челябинска Татьяна Чилимская. Информация о выдвижении появилась на сайте предварительного голосования.
«Татьяна Чилимская, заведующая детским садом № 378. 1972 года рождения. Член партии „Единая Россия“, — говорится на сайте.
Чилимская является человеком, близким к известному предпринимателю и бывшему вице-спикеру гордумы Челябинска Илье Мительману. Сам Мительман на очередной депутатский срок не пошел, решив более плотно заняться бизнесом, нежели политикой.
Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска.
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