На праймериз ЕР выдвинулась экс-депутат гордумы Челябинска Чилимская

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Татьяна Чилимская выдвинулась на праймериз «Единой России»
Татьяна Чилимская выдвинулась на праймериз «Единой России» Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области

На предварительное голосование «Единой России» в заксобрание региона выдвинулась экс-депутат гордумы Челябинска Татьяна Чилимская. Информация о выдвижении появилась на сайте предварительного голосования.

«Татьяна Чилимская, заведующая детским садом № 378. 1972 года рождения. Член партии „Единая Россия“, — говорится на сайте.

Чилимская является человеком, близким к известному предпринимателю и бывшему вице-спикеру гордумы Челябинска Илье Мительману. Сам Мительман на очередной депутатский срок не пошел, решив более плотно заняться бизнесом, нежели политикой.

Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска.

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На предварительное голосование «Единой России» в заксобрание региона выдвинулась экс-депутат гордумы Челябинска Татьяна Чилимская. Информация о выдвижении появилась на сайте предварительного голосования. «Татьяна Чилимская, заведующая детским садом № 378. 1972 года рождения. Член партии „Единая Россия“, — говорится на сайте. Чилимская является человеком, близким к известному предпринимателю и бывшему вице-спикеру гордумы Челябинска Илье Мительману. Сам Мительман на очередной депутатский срок не пошел, решив более плотно заняться бизнесом, нежели политикой. Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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