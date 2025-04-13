13 апреля 2025

Жители Ишима просят администрацию избавиться от огромного грязного насекомого в городе. Фото

Жители Ишима просят мэрию убрать статую пчелы в городе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скульптура располагается у старого Автовокзала
Скульптура располагается у старого Автовокзала Фото:

Жители Ишима просят администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей очень похожей на муху из-за весенней грязи. Свое недовольство внешним видом инсталляции горожане выразили в социальных сетях.

«Обращаюсь к руководству города или не знаю к кому. Уберите, пожалуйста, это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала. Так неприятно ее созерцать», — отметила горожанка в сообществе «Ишим пере Подслушано».

Мнение девушки активно поддержали. Местные жители также считают, что внешний вид арт-объекта сомнителен.

«Вообще не понятно зачем ее туда поставили, неужели нельзя было придумать что-то более красивое и приятное глазу», — считает Виктор. «Ее надо как-то обновить, наверно, а-то поставили и забыли», — обращает внимание Валентина. «Проезжал позавчера в этом месте, тоже пришла мысль: „Когда же уже это уберут“. Ничего красивого в этом нет. Вызывает отвращение», — поделился мнением Семен.

Ранее на въезде в Ишим установили стеллу «Счастливого пути!», которая оказалась похожей на гроб. Изначально она должна была напоминать волну, однако по итогу оказалась в виде вытянутого ромба.

Так сейчас выглядит инсталляция
Так сейчас выглядит инсталляция
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ишима просят администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей очень похожей на муху из-за весенней грязи. Свое недовольство внешним видом инсталляции горожане выразили в социальных сетях. «Обращаюсь к руководству города или не знаю к кому. Уберите, пожалуйста, это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала. Так неприятно ее созерцать», — отметила горожанка в сообществе «Ишим пере Подслушано». Мнение девушки активно поддержали. Местные жители также считают, что внешний вид арт-объекта сомнителен. «Вообще не понятно зачем ее туда поставили, неужели нельзя было придумать что-то более красивое и приятное глазу», — считает Виктор. «Ее надо как-то обновить, наверно, а-то поставили и забыли», — обращает внимание Валентина. «Проезжал позавчера в этом месте, тоже пришла мысль: „Когда же уже это уберут“. Ничего красивого в этом нет. Вызывает отвращение», — поделился мнением Семен. Ранее на въезде в Ишим установили стеллу «Счастливого пути!», которая оказалась похожей на гроб. Изначально она должна была напоминать волну, однако по итогу оказалась в виде вытянутого ромба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...