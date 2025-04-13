Жители Ишима просят администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей очень похожей на муху из-за весенней грязи. Свое недовольство внешним видом инсталляции горожане выразили в социальных сетях.
«Обращаюсь к руководству города или не знаю к кому. Уберите, пожалуйста, это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала. Так неприятно ее созерцать», — отметила горожанка в сообществе «Ишим пере Подслушано».
Мнение девушки активно поддержали. Местные жители также считают, что внешний вид арт-объекта сомнителен.
«Вообще не понятно зачем ее туда поставили, неужели нельзя было придумать что-то более красивое и приятное глазу», — считает Виктор. «Ее надо как-то обновить, наверно, а-то поставили и забыли», — обращает внимание Валентина. «Проезжал позавчера в этом месте, тоже пришла мысль: „Когда же уже это уберут“. Ничего красивого в этом нет. Вызывает отвращение», — поделился мнением Семен.
Ранее на въезде в Ишим установили стеллу «Счастливого пути!», которая оказалась похожей на гроб. Изначально она должна была напоминать волну, однако по итогу оказалась в виде вытянутого ромба.
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