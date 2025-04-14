Песков — URA.RU: Россия готова восстановлению дипотношений с Грузией

В Кремле подтвердили готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Однако, когда это произойдет, никто сказать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Каких-то четких сроков нет. Но то, что Россией действительно готова к шагам по нормализации отношений, это так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые готовы к этому и которые хотят этого», — заявил Песков.
Замглавы МИД Михаил Галузин сообщил в интервью «Известиям», что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. По его словам, РФ «готова идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона».
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