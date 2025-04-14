Песков — URA.RU: Россия готова восстановлению дипотношений с Грузией

Кремль: Россия выступает за восстановление дипотношений с Грузией
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заявили, что Россия выступает за восстановление дипотношений с Грузией
В Кремле заявили, что Россия выступает за восстановление дипотношений с Грузией Фото:

В Кремле подтвердили готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Однако, когда это произойдет, никто сказать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Каких-то четких сроков нет. Но то, что Россией действительно готова к шагам по нормализации отношений, это так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые готовы к этому и которые хотят этого», — заявил Песков.

Замглавы МИД Михаил Галузин сообщил в интервью «Известиям», что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. По его словам, РФ «готова идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона».

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В Кремле подтвердили готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Однако, когда это произойдет, никто сказать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Каких-то четких сроков нет. Но то, что Россией действительно готова к шагам по нормализации отношений, это так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые готовы к этому и которые хотят этого», — заявил Песков. Замглавы МИД Михаил Галузин сообщил в интервью «Известиям», что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. По его словам, РФ «готова идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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