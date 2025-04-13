Три удара головой в лицо: в Новом Уренгое мужчина напал на полицейского

Житель Нового Уренгоя был задержан в состоянии алкогольного опьянения (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный местный житель нанес полицейскому три удара головой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по ЯНАО.
«Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», — рассказали на сайте Следкома ЯНАО. Пьяный мужчина 1 марта был остановлен сотрудниками ППС в общественном месте. При задержании подозреваемый трижды ударил головой в лицо полицейского.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства нападения. Проводятся следственные действия.
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