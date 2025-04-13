13 апреля 2025
12 апреля 2025

Три удара головой в лицо: в Новом Уренгое мужчина напал на полицейского

Житель Нового Уренгоя трижды ударил головой в лицо полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нового Уренгоя был задержан в состоянии алкогольного опьянения (архивное фото)
Житель Нового Уренгоя был задержан в состоянии алкогольного опьянения (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный местный житель нанес полицейскому три удара головой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по ЯНАО.

«Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», — рассказали на сайте Следкома ЯНАО. Пьяный мужчина 1 марта был остановлен сотрудниками ППС в общественном месте. При задержании подозреваемый трижды ударил головой в лицо полицейского.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства нападения. Проводятся следственные действия.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный местный житель нанес полицейскому три удара головой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по ЯНАО. «Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», — рассказали на сайте Следкома ЯНАО. Пьяный мужчина 1 марта был остановлен сотрудниками ППС в общественном месте. При задержании подозреваемый трижды ударил головой в лицо полицейского. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства нападения. Проводятся следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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