Губернатор ХМАО дал указания мэрии Ханты-Мансийска из-за взрыва в жилом доме

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрии Ханты-Мансийска доработать нормативные акты, что бы выделить средства на восстановление дома, где 12 апреля произошел взрыв. Он также поручил оценить нанесенный ущерб. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Поручил администрации города совместно с управляющей компанией, профильными службами провести анализ технического состояния дома и оценить ущерб, нанесенный конструкции здания. Необходимо определить возможность восстановления сооружения и рассчитать его стоимость», — заявил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в результате происшествия пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован. Из дома эвакуировали 35 человек, включая 9 детей. Для эвакуированных развернут пункт временного пребывания.
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