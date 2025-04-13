13 апреля 2025

Губернатор ХМАО дал указания мэрии Ханты-Мансийска из-за взрыва в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук поручил выделить средства на восстановление дома в Ханты-Мансийске после взрыва
Кухарук поручил выделить средства на восстановление дома в Ханты-Мансийске после взрыва Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрии Ханты-Мансийска доработать нормативные акты, что бы выделить средства на восстановление дома, где 12 апреля произошел взрыв. Он также поручил оценить нанесенный ущерб. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Поручил администрации города совместно с управляющей компанией, профильными службами провести анализ технического состояния дома и оценить ущерб, нанесенный конструкции здания. Необходимо определить возможность восстановления сооружения и рассчитать его стоимость», — заявил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в результате происшествия пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован. Из дома эвакуировали 35 человек, включая 9 детей. Для эвакуированных развернут пункт временного пребывания.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрии Ханты-Мансийска доработать нормативные акты, что бы выделить средства на восстановление дома, где 12 апреля произошел взрыв. Он также поручил оценить нанесенный ущерб. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил администрации города совместно с управляющей компанией, профильными службами провести анализ технического состояния дома и оценить ущерб, нанесенный конструкции здания. Необходимо определить возможность восстановления сооружения и рассчитать его стоимость», — заявил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в результате происшествия пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован. Из дома эвакуировали 35 человек, включая 9 детей. Для эвакуированных развернут пункт временного пребывания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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