Власти Ханты-Мансийска восстановят взорвавшийся дом из бюджетных средств

Дом по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, будет восстановлен за счет средств муниципального бюджета. Сейчас запланирована проверка для определения видов и объема работ, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«Запланирована проверка на предмет дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома и определения видов и объема работ для его восстановления. Реконструкция будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Он также добавил, что приоритетной задачей сейчас является помощь пострадавшим, в особенности — семьям с детьми. В ближайшее время всем поступят выплаты. Пока в ПВР размещены пять человек. Сейчас решается вопрос по предоставлению иного жилья.
Причины происшествия до сих пор не установлены. Территория вокруг дома находится под круглосуточной охраной до момента окончания следственных мероприятий.
Ранее URA.RU писало, что вечером 12 апреля в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9а. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.
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