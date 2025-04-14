В Миассе скончался владелец завода с выручкой 1,3 миллиарда рублей

В Миассе (Челябинская область) умер собственник завода «Егоза» группы компания «Русская стратегия» с выручкой 1,3 млрд рублей Александр Земляницын. Сообщение об этом появилось на сайте «Мемориал». По данным URA.RU, смерть наступила минувшей ночью.
«Земляницын Александр Андреевич. Годы жизни: 7.09.1954 — 14.04.2025. Прощание состоится 16 апреля с 13 до 14 часов по адресу в Миассе: улица Ильмен-Тау, 1», — сообщается на сайте «Мемориал».
Согласно данным СБИС, Земляницын возглавлял завод с июля 2007 года. Ему принадлежало 95% доли в бизнесе. Вторым совладельцем «Русской стратегии» является сын Игорь Земляницын. По данным источника в Миассе, он активно участвует в делах: работал вместе с отцом.
Компания производит периметральные ограждения «Егоза». На рынке защитных ограждений, в соответствии с сайтом, работает с 1992 года. Также выпускает сваи. Заказчиками продукции выступают атомные станции, объекты инфраструктуры, добывающие компании, учреждения полиции, Вооруженных Сил и погранвойск.
При подготовке материала URA.RU не смог получить оперативный комментарий в офисе предприятия — направлен запрос. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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