Власти Ишима прокомментировали «грязную пчелу», установленную в городе

Большая грязная пчела, которая напомнила жителям Ишима муху, оказалась памятником сильнейшему паводку, подтопившему город в 2020 году. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Малая архитектурная форма „Пчела“ была установлена после паводка. Тогда на улице Магистральной пришлось создавать канал для отвода воды, а при его восстановлении было принято решение о благоустройстве территории. Саму пчелу установили местные жители за свои инвестиции», — поделились подробностями в мэрии.
Также в администрации пояснили, что она сделана полностью из натуральных и чистых материалов. Из-за этого за год изрядно истрепалась и износилась. В связи с этим властями рассматриваются варианты по ее ремонту или сносу.
«Насколько я понимаю, будем склоняться скорее ко второму варианту. Отремонтировать это уже сложно», — отметили в мэрии Ишима.
Ранее жители Ишима сообщили, что считают внешний вид памятника непривлекательным. В связи с чем они просят администрацию города его убрать.
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