Власти Ишима прокомментировали «грязную пчелу», установленную в городе

Власти Ишима готовятся убрать статую пчелы в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Архивное фото
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Большая грязная пчела, которая напомнила жителям Ишима муху, оказалась памятником сильнейшему паводку, подтопившему город в 2020 году. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Малая архитектурная форма „Пчела“ была установлена после паводка. Тогда на улице Магистральной пришлось создавать канал для отвода воды, а при его восстановлении было принято решение о благоустройстве территории. Саму пчелу установили местные жители за свои инвестиции», — поделились подробностями в мэрии.

Также в администрации пояснили, что она сделана полностью из натуральных и чистых материалов. Из-за этого за год изрядно истрепалась и износилась. В связи с этим властями рассматриваются варианты по ее ремонту или сносу.

«Насколько я понимаю, будем склоняться скорее ко второму варианту. Отремонтировать это уже сложно», — отметили в мэрии Ишима.

Ранее жители Ишима сообщили, что считают внешний вид памятника непривлекательным. В связи с чем они просят администрацию города его убрать.

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Большая грязная пчела, которая напомнила жителям Ишима муху, оказалась памятником сильнейшему паводку, подтопившему город в 2020 году. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Малая архитектурная форма „Пчела“ была установлена после паводка. Тогда на улице Магистральной пришлось создавать канал для отвода воды, а при его восстановлении было принято решение о благоустройстве территории. Саму пчелу установили местные жители за свои инвестиции», — поделились подробностями в мэрии. Также в администрации пояснили, что она сделана полностью из натуральных и чистых материалов. Из-за этого за год изрядно истрепалась и износилась. В связи с этим властями рассматриваются варианты по ее ремонту или сносу. «Насколько я понимаю, будем склоняться скорее ко второму варианту. Отремонтировать это уже сложно», — отметили в мэрии Ишима. Ранее жители Ишима сообщили, что считают внешний вид памятника непривлекательным. В связи с чем они просят администрацию города его убрать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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