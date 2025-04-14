ФК «Урал» обвинили в договорном матче. Видео

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«Урал» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2
«Урал» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2 Фото:

Футбольный клуб «Урал» обвинили в договорном матче против «Нефтехимика», в котором екатеринбургская команда выиграла со счетом 3:2, проигрывая по ходу игры 0:2. Источники telegram-канала Sport Baza утверждают, что ход матча перевернули не действия футболистов на поле, а закулисная интрига.

«В перерыве также состоялся разговор Григория Иванова (президент ФК „Урал“ — прим. ред.) и главного тренера „Нефтехимика“ Кирилла Новикова. После перерыва ситуация на поле перевернулась на 180 градусов», — следует из поста. Один из источников Sport Baza заявил, что, выходя из раздевалки после матча, Иванов якобы сказал: «Это не команда выиграла, это я выиграл».

В пресс-службе «Урала» URA.RU пояснили, что команда сейчас готовится к выездной встрече со «Спартаком». «Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные материалы не обращаем внимания», — подчеркнули там.

Новиков в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» также опроверг слухи о договорном матче. «Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред», — сказал он.

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Футбольный клуб «Урал» обвинили в договорном матче против «Нефтехимика», в котором екатеринбургская команда выиграла со счетом 3:2, проигрывая по ходу игры 0:2. Источники telegram-канала Sport Baza утверждают, что ход матча перевернули не действия футболистов на поле, а закулисная интрига. «В перерыве также состоялся разговор Григория Иванова (президент ФК „Урал“ — прим. ред.) и главного тренера „Нефтехимика“ Кирилла Новикова. После перерыва ситуация на поле перевернулась на 180 градусов», — следует из поста. Один из источников Sport Baza заявил, что, выходя из раздевалки после матча, Иванов якобы сказал: «Это не команда выиграла, это я выиграл». В пресс-службе «Урала» URA.RU пояснили, что команда сейчас готовится к выездной встрече со «Спартаком». «Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные материалы не обращаем внимания», — подчеркнули там. Новиков в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» также опроверг слухи о договорном матче. «Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред», — сказал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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