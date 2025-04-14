Футбольный клуб «Урал» обвинили в договорном матче против «Нефтехимика», в котором екатеринбургская команда выиграла со счетом 3:2, проигрывая по ходу игры 0:2. Источники telegram-канала Sport Baza утверждают, что ход матча перевернули не действия футболистов на поле, а закулисная интрига.
«В перерыве также состоялся разговор Григория Иванова (президент ФК „Урал“ — прим. ред.) и главного тренера „Нефтехимика“ Кирилла Новикова. После перерыва ситуация на поле перевернулась на 180 градусов», — следует из поста. Один из источников Sport Baza заявил, что, выходя из раздевалки после матча, Иванов якобы сказал: «Это не команда выиграла, это я выиграл».
В пресс-службе «Урала» URA.RU пояснили, что команда сейчас готовится к выездной встрече со «Спартаком». «Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные материалы не обращаем внимания», — подчеркнули там.
Новиков в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» также опроверг слухи о договорном матче. «Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред», — сказал он.
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