На главной балетной сцене Перми премьеру поставит частный детский театр

В Пермском театре оперы и балета премьеру «Лавки чудес» поставит театр Fouette
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Пермский театр оперы и балета на два дня передаст сцену детям
Пермский театр оперы и балета на два дня передаст сцену детям Фото:

Пермский театр балета Fouette, труппа которого состоит из детей разного возраста, представляет новый спектакль «Лавка чудес» (6+). Презентация постановки на музыку Джоаккино Россини состоится на сцене Пермского театра оперы и балета.

«Премьера „Лавки чудес“ пройдет на сцене Пермского театра оперы и балета. Спектакль для детей и взрослых, который не оставит равнодушным никого. Мелодии Россини перенесут зрителей в мир народных итальянских сказок, где бытовые сценки соседствуют с миром чудес, а смекалка и доброе сердце помогают героям преодолеть любые трудности и найти настоящее счастье», — говорится на сайте Fouette.

Балет «Лавка чудес» впервые в мире был поставлен в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева в 1919 году в Лондоне. Новую версию с труппой Fouette создали хореографы-постановщики Александра Кокшарова и Дмитрий Четин.

Театр балета Fouette вырос из детской балетной студии. Труппа не впервые выступает на сцене Пермского оперного — ранее здесь проходили премьеры спектаклей «Чиполлино» (6+) и «Белоснежка» (6+), «Щелкунчик» (6+) и других.

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Пермский театр балета Fouette, труппа которого состоит из детей разного возраста, представляет новый спектакль «Лавка чудес» (6+). Презентация постановки на музыку Джоаккино Россини состоится на сцене Пермского театра оперы и балета. «Премьера „Лавки чудес“ пройдет на сцене Пермского театра оперы и балета. Спектакль для детей и взрослых, который не оставит равнодушным никого. Мелодии Россини перенесут зрителей в мир народных итальянских сказок, где бытовые сценки соседствуют с миром чудес, а смекалка и доброе сердце помогают героям преодолеть любые трудности и найти настоящее счастье», — говорится на сайте Fouette. Балет «Лавка чудес» впервые в мире был поставлен в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева в 1919 году в Лондоне. Новую версию с труппой Fouette создали хореографы-постановщики Александра Кокшарова и Дмитрий Четин. Театр балета Fouette вырос из детской балетной студии. Труппа не впервые выступает на сцене Пермского оперного — ранее здесь проходили премьеры спектаклей «Чиполлино» (6+) и «Белоснежка» (6+), «Щелкунчик» (6+) и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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