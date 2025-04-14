На главной балетной сцене Перми премьеру поставит частный детский театр

Пермский театр балета Fouette, труппа которого состоит из детей разного возраста, представляет новый спектакль «Лавка чудес» (6+). Презентация постановки на музыку Джоаккино Россини состоится на сцене Пермского театра оперы и балета.
«Премьера „Лавки чудес“ пройдет на сцене Пермского театра оперы и балета. Спектакль для детей и взрослых, который не оставит равнодушным никого. Мелодии Россини перенесут зрителей в мир народных итальянских сказок, где бытовые сценки соседствуют с миром чудес, а смекалка и доброе сердце помогают героям преодолеть любые трудности и найти настоящее счастье», — говорится на сайте Fouette.
Балет «Лавка чудес» впервые в мире был поставлен в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева в 1919 году в Лондоне. Новую версию с труппой Fouette создали хореографы-постановщики Александра Кокшарова и Дмитрий Четин.
Театр балета Fouette вырос из детской балетной студии. Труппа не впервые выступает на сцене Пермского оперного — ранее здесь проходили премьеры спектаклей «Чиполлино» (6+) и «Белоснежка» (6+), «Щелкунчик» (6+) и других.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!