Власти Тюмени решат главную проблему жителей Ново-Патрушево

В Тюмени летом в Ново-Патрушево оборудуют три пешеходных моста через канаву. Сейчас там всего один безопасный проход на большой жилой район. Об этом сообщили в городской администрации.
«В летний строительный период 2025 года ЖК „Ново-Патрушева“ будет выполнено строительство трех пешеходных мостиков. В настоящее время тротуар с переходом обустроен в районе дома 58 по улице Федюнинского», — сообщили в мэрии.
На работы потратят более шести миллионов рублей. Сначала планируется построить мосты, а после тротуары к ним и освещение. Обустроить одно сооружение должны за месяц. Жители ранее неоднократно жаловались на отсутствие безопасного прохода через канаву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!