14 апреля 2025

Власти Тюмени решат главную проблему жителей Ново-Патрушево

В Тюмени в Ново-Патрушево оборудуют пешеходные мосты через канаву
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в районе всего один безопасный проход через канаву
Сейчас в районе всего один безопасный проход через канаву Фото:

В Тюмени летом в Ново-Патрушево оборудуют три пешеходных моста через канаву. Сейчас там всего один безопасный проход на большой жилой район. Об этом сообщили в городской администрации.

«В летний строительный период 2025 года ЖК „Ново-Патрушева“ будет выполнено строительство трех пешеходных мостиков. В настоящее время тротуар с переходом обустроен в районе дома 58 по улице Федюнинского», — сообщили в мэрии.

На работы потратят более шести миллионов рублей. Сначала планируется построить мосты, а после тротуары к ним и освещение. Обустроить одно сооружение должны за месяц. Жители ранее неоднократно жаловались на отсутствие безопасного прохода через канаву.

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В Тюмени летом в Ново-Патрушево оборудуют три пешеходных моста через канаву. Сейчас там всего один безопасный проход на большой жилой район. Об этом сообщили в городской администрации. «В летний строительный период 2025 года ЖК „Ново-Патрушева“ будет выполнено строительство трех пешеходных мостиков. В настоящее время тротуар с переходом обустроен в районе дома 58 по улице Федюнинского», — сообщили в мэрии. На работы потратят более шести миллионов рублей. Сначала планируется построить мосты, а после тротуары к ним и освещение. Обустроить одно сооружение должны за месяц. Жители ранее неоднократно жаловались на отсутствие безопасного прохода через канаву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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