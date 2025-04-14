В Кургане на шоссе Тюнина в результате ДТП разлетелись вдребезги две машины на пункте весового контроля. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщается в соцсетях.
«Серьезное ДТП на Тюнина. О пострадавших неизвестно», — пишет telegram-канал «ЧП Курган». В результате ДТП врезались машины ВАЗ-2106 и LADA Largus.
Редакция обратилась за комментариями в ГАИ. В городском отделе Госавтоинспекции пояснили, что авария случилась в 14:05. Водитель 1973 г.р. на ВАЗ-2106 двигался в состоянии алкогольного опьянения сторону микрорайона Увал по шоссе Тюнина. На 7-м км он врезался в припаркованный автомобиль Lada Largus, водитель которого проводил ремонтные работы. Пострадавших в результате ДТП нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в результате тройного ДТП пострадал младенец. Инцидент случился на улице 9 Мая вечером 6 апреля. Пьяный водитель Toyota управлял автомобилем без прав.
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