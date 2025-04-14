В Челябинске после национализации «Макфы» появится муниципальный кинотеатр

В Челябинске легендарный кинотеатр «Победа» переходит под контроль муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Кинотеатр принадлежал компании «Проспект», связанной с «Макфой».
«Кинотеатр „Победа“ сменил юрлицо. Из частного станет муниципальным», — сообщила пресс-служба челябинского кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».
Последние сеансы пройдут 20 апреля. После чего кинотеатр закроется на ремонт, но на какое время — не уточняется. Далее он должен открыться вновь, большая часть коллектива продолжит там работать.
Кинокультурный центр «Победа» на Комсомольском проспекте был первым кинотеатром на северо-западе Челябинска. Его открыли 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В 2004 году после реконструкции в здании открылся комплекс «Киномакс-Победа». В 2014 году кинотеатр закрыли и спустя восемь лет там открылся культурный центр «Победа», где не только показывали фильмы, но и проводили форумы и мастер-классы.
Активы холдинга «Макфа» и компаний, аффилированных с ним, перешли в собственность государства в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Росимуществу отошли сам агрохолдинг, «Первый хлебокомбинат», недвижимость и прочие активы.
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