В Челябинске после национализации «Макфы» появится муниципальный кинотеатр

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20 апреля кинотеатр закрывается на ремонт
20 апреля кинотеатр закрывается на ремонт Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

В Челябинске легендарный кинотеатр «Победа» переходит под контроль муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Кинотеатр принадлежал компании «Проспект», связанной с «Макфой». 

«Кинотеатр „Победа“ сменил юрлицо. Из частного станет муниципальным», — сообщила пресс-служба челябинского кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».

Последние сеансы пройдут 20 апреля. После чего кинотеатр закроется на ремонт, но на какое время — не уточняется. Далее он должен открыться вновь, большая часть коллектива продолжит там работать.

Кинокультурный центр «Победа» на Комсомольском проспекте был первым кинотеатром на северо-западе Челябинска. Его открыли 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 2004 году после реконструкции в здании открылся комплекс «Киномакс-Победа». В 2014 году кинотеатр закрыли и спустя восемь лет там открылся культурный центр «Победа», где не только показывали фильмы, но и проводили форумы и мастер-классы.

Активы холдинга «Макфа» и компаний, аффилированных с ним, перешли в собственность государства в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Росимуществу отошли сам агрохолдинг, «Первый хлебокомбинат», недвижимость и прочие активы.

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В Челябинске легендарный кинотеатр «Победа» переходит под контроль муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Кинотеатр принадлежал компании «Проспект», связанной с «Макфой».  «Кинотеатр „Победа“ сменил юрлицо. Из частного станет муниципальным», — сообщила пресс-служба челябинского кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Последние сеансы пройдут 20 апреля. После чего кинотеатр закроется на ремонт, но на какое время — не уточняется. Далее он должен открыться вновь, большая часть коллектива продолжит там работать. Кинокультурный центр «Победа» на Комсомольском проспекте был первым кинотеатром на северо-западе Челябинска. Его открыли 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 2004 году после реконструкции в здании открылся комплекс «Киномакс-Победа». В 2014 году кинотеатр закрыли и спустя восемь лет там открылся культурный центр «Победа», где не только показывали фильмы, но и проводили форумы и мастер-классы. Активы холдинга «Макфа» и компаний, аффилированных с ним, перешли в собственность государства в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Росимуществу отошли сам агрохолдинг, «Первый хлебокомбинат», недвижимость и прочие активы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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