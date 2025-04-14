В Анапе обнаружили новые выбросы мазута

На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, нефтепродукты обнаружили на нескольких участках побережья.
«14 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на нескольких участках береговой линии Анапы. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале. Сообщается, что выбросы мазута произошли на пяти участках побережья.
Указывается, что нефтепродукты обнаружены на участках между селом Витязево и станицей Благовещенская. А также у санатория «Эллада», на пляже детского лагеря «Приморский», в районе устья реки Можепсин и на Центральном пляже Анапы.
В декабре 2025 года потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В акватории Черного моря произошел значительный разлив нефтепродуктов. Согласно информации от экстренных служб, на борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута.
Для устранения последствий аварии и координации необходимых работ была сформирована специальная правительственная комиссия. Очищать последствия крушений помогали волонтеры, неравнодушные граждане.
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