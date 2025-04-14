В Анапе обнаружили новые выбросы мазута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На девяти участках побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута обнаружили
На девяти участках побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута обнаружили Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, нефтепродукты обнаружили на нескольких участках побережья.

«14 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на нескольких участках береговой линии Анапы. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — говорится в сообщении оперативного штаба в  telegram-канале. Сообщается, что выбросы мазута произошли на пяти участках побережья.

Указывается, что нефтепродукты обнаружены на участках между селом Витязево и станицей Благовещенская. А также у санатория «Эллада», на пляже детского лагеря «Приморский», в районе устья реки Можепсин и на Центральном пляже Анапы.

В декабре 2025 года потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В акватории Черного моря произошел значительный разлив нефтепродуктов. Согласно информации от экстренных служб, на борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута.

Для устранения последствий аварии и координации необходимых работ была сформирована специальная правительственная комиссия. Очищать последствия крушений помогали волонтеры, неравнодушные граждане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, нефтепродукты обнаружили на нескольких участках побережья. «14 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на нескольких участках береговой линии Анапы. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — говорится в сообщении оперативного штаба в  telegram-канале. Сообщается, что выбросы мазута произошли на пяти участках побережья. Указывается, что нефтепродукты обнаружены на участках между селом Витязево и станицей Благовещенская. А также у санатория «Эллада», на пляже детского лагеря «Приморский», в районе устья реки Можепсин и на Центральном пляже Анапы. В декабре 2025 года потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В акватории Черного моря произошел значительный разлив нефтепродуктов. Согласно информации от экстренных служб, на борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута. Для устранения последствий аварии и координации необходимых работ была сформирована специальная правительственная комиссия. Очищать последствия крушений помогали волонтеры, неравнодушные граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...