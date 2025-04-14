Тюменским самокатчикам ограничат скорость и время катания

в Тюмени введут ночной режим для самокатов и еще сильнее ограничат скорость Передвижения в медленных зонах. Об этом гласит проект постановления, который есть в распоряжении URA.RU.
«Ввести ночной режим. С 22:00 до 06:00 с начала сезона и до 31 августа; с 22:00 до 07:00 с 1 сентября и до конца сезона передвижение на электросамокатах запрещено», — гласит проект.
В медленных зонах скорость передвижения снизят еще в два раза. Так, общее ограничение с 15 снизят до 7 километров в час, ограничение на территории частных предприятий снизят с 10 до 5 километров в час. В настоящее время проект еще не вступил в силу. Он начнет действовать только после того, как его подпишет глава города Максим Афанасьев.
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