Тюменским самокатчикам ограничат скорость и время катания

В Тюмени замедлят электросамокаты и введут для них ночной режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Передвигаться на электросамокате по Тюмени ночью будет нельзя
Передвигаться на электросамокате по Тюмени ночью будет нельзя Фото:

в Тюмени введут ночной режим для самокатов и еще сильнее ограничат скорость Передвижения в медленных зонах. Об этом гласит проект постановления, который есть в распоряжении URA.RU.

«Ввести ночной режим. С 22:00 до 06:00 с начала сезона и до 31 августа; с 22:00 до 07:00 с 1 сентября и до конца сезона передвижение на электросамокатах запрещено», — гласит проект.

В медленных зонах скорость передвижения снизят еще в два раза. Так, общее ограничение с 15 снизят до 7 километров в час, ограничение на территории частных предприятий снизят с 10 до 5 километров в час. В настоящее время проект еще не вступил в силу. Он начнет действовать только после того, как его подпишет глава города Максим Афанасьев.

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в Тюмени введут ночной режим для самокатов и еще сильнее ограничат скорость Передвижения в медленных зонах. Об этом гласит проект постановления, который есть в распоряжении URA.RU. «Ввести ночной режим. С 22:00 до 06:00 с начала сезона и до 31 августа; с 22:00 до 07:00 с 1 сентября и до конца сезона передвижение на электросамокатах запрещено», — гласит проект. В медленных зонах скорость передвижения снизят еще в два раза. Так, общее ограничение с 15 снизят до 7 километров в час, ограничение на территории частных предприятий снизят с 10 до 5 километров в час. В настоящее время проект еще не вступил в силу. Он начнет действовать только после того, как его подпишет глава города Максим Афанасьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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