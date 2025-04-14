В курганском активе холдинга из США сменился директор

На курганском промышленном предприятии «Варел НТС», которое принадлежит холдингу из США, с поста генерального директора ушел Юрий Сергеенко. Опытный управленец возглавлял компанию 16 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы промышленности.
«Юрий Сергеенко покинул пост гендиректора „Варел НТС“. Он руководил активом американского холдинга 16 лет. Вместо него поставили Александр Минаева», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Корреспондент URA.RU также попытался дозвониться до компании. На звонок журналиста ответил автоответчик, но с приемной предприятия так никто и не соединил.
Актив принадлежит американскому холдингу «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК». Предприятие занимается производством матричных и стальных буровых долот с поликристаллическими алмазными резцами. Промышленные инструменты используются для бурения нефтяных и газовых скважин. Три года назад президент страны Владимир Путин запретил курганской компании продавать акции и доли, принадлежащие нерезиденту РФ.
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