У матери из Канска, зарубившей своих детей, остался еще один

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Многодетная мать убила троих своих детей топором, четвертый выжил, потому что был у родственников
Многодетная мать убила троих своих детей топором, четвертый выжил, потому что был у родственников Фото:

По данным следствия, у женщины из Канска (Красноярский край), обвиняемой в убийстве троих своих детей топором, есть еще один ребенок. В момент совершения преступления он находился у родственников. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального Следственного комитета.

«Семья полная, в ней воспитывается еще один ребенок, мальчик, в возрасте семи лет, в момент убийства он был у бабушки и дедушки. Девушка после убийства пришла к своим родителям и рассказала о случившемся», — заявили в ведомстве. Передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Красноярском крае многодетная мать убила своих детей топором. В понедельник в частном доме на улице Герцена в Канске найдены тела троих детей с рублеными ранами: 4-летней девочки и двух мальчиков 7 месяцев и 8 лет. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, передает RT. Сообщается, что с октября 2024 года семья находится под профилактическим наблюдением.

Отцу семейства ранее было вменено административное наказание за нанесение телесных повреждений своему семилетнему сыну. А мать состоит на учете у психиатра. У женщины диагностирована параноидальная шизофрения.

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По данным следствия, у женщины из Канска (Красноярский край), обвиняемой в убийстве троих своих детей топором, есть еще один ребенок. В момент совершения преступления он находился у родственников. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального Следственного комитета. «Семья полная, в ней воспитывается еще один ребенок, мальчик, в возрасте семи лет, в момент убийства он был у бабушки и дедушки. Девушка после убийства пришла к своим родителям и рассказала о случившемся», — заявили в ведомстве. Передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что в Красноярском крае многодетная мать убила своих детей топором. В понедельник в частном доме на улице Герцена в Канске найдены тела троих детей с рублеными ранами: 4-летней девочки и двух мальчиков 7 месяцев и 8 лет.  По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, передает RT. Сообщается, что с октября 2024 года семья находится под профилактическим наблюдением. Отцу семейства ранее было вменено административное наказание за нанесение телесных повреждений своему семилетнему сыну. А мать состоит на учете у психиатра. У женщины диагностирована параноидальная шизофрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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