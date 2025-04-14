Стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Четыре маршрута ждут екатеринбуржцев на «Майской прогулке». Традиционно старт и финиш будут находиться возле главного здания Уральского федерального университета, сообщили организаторы.
Чтобы попасть на прогулку, стоит предварительно зарегистрироваться: указать предпочитаемую дистанцию, инициалы, пол, дату рождения, электронную почту, телефон, место работы или учебы. Участие платное: взрослые — 400 рублей, дети — 200 рублей, после 17 апреля организационный взнос дорожает.
Короткий маршрут на 14 км
Пройдет через парк Блюхера, Харитоновский парк, городскую набережную, парк Павлика Морозова и Метеогорку. Эта дистанция подойдет участникам с детьми, которые намерены приятно провести время на свежем воздухе.
«Шарташская кругосветка» на 17 км
Аналогичный маршрут был в прошлом году. Участники пройдут по улице Малышева, к Каменным палаткам, тропе здоровья вокруг озера Шарташ.
Маршрут для активных на 33 км
Рассчитан на тех, кто хочет проверить свои силы. Горожане пройдут через микрорайоны Синие камни и Компрессорный, доберутся до Новокольцовского, где находится кампус УрФУ, на обратном пути пройдут мимо Птицефабрики и Метеогорки.
«Классика» на 50 км
Первая половина дистанции повторит «Шарташскую кругосветку», но проследует далее мимо Жулановского пруда, технопарка «Университетский», Сарапульского кордона и выйдет на финишную прямую. В этом году маршрут на 50 км полностью обновили.
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