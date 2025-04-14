Стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев ждут четыре маршрута на «Майской прогулке»
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Участники выбирают маршрут себе по силам
Участники выбирают маршрут себе по силам Фото:

Четыре маршрута ждут екатеринбуржцев на «Майской прогулке». Традиционно старт и финиш будут находиться возле главного здания Уральского федерального университета, сообщили организаторы.

Чтобы попасть на прогулку, стоит предварительно зарегистрироваться: указать предпочитаемую дистанцию, инициалы, пол, дату рождения, электронную почту, телефон, место работы или учебы. Участие платное: взрослые — 400 рублей, дети — 200 рублей, после 17 апреля организационный взнос дорожает.

Короткий маршрут на 14 км

Пройдет через парк Блюхера, Харитоновский парк, городскую набережную, парк Павлика Морозова и Метеогорку. Эта дистанция подойдет участникам с детьми, которые намерены приятно провести время на свежем воздухе.

«Шарташская кругосветка» на 17 км

Аналогичный маршрут был в прошлом году. Участники пройдут по улице Малышева, к  Каменным палаткам, тропе здоровья вокруг озера Шарташ.

Маршрут для активных на 33 км

Рассчитан на тех, кто хочет проверить свои силы. Горожане пройдут через микрорайоны Синие камни и Компрессорный, доберутся до Новокольцовского, где находится кампус УрФУ, на обратном пути пройдут мимо Птицефабрики и Метеогорки.

«Классика» на 50 км

Первая половина дистанции повторит «Шарташскую кругосветку», но проследует далее мимо Жулановского пруда, технопарка «Университетский», Сарапульского кордона и выйдет на финишную прямую. В этом году маршрут на 50 км полностью обновили.

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Четыре маршрута ждут екатеринбуржцев на « Майской прогулке» . Традиционно старт и финиш будут находиться возле главного здания Уральского федерального университета, сообщили организаторы. Чтобы попасть на прогулку, стоит предварительно зарегистрироваться: указать предпочитаемую дистанцию, инициалы, пол, дату рождения, электронную почту, телефон, место работы или учебы. Участие платное: взрослые — 400 рублей, дети — 200 рублей, после 17 апреля организационный взнос дорожает. Короткий маршрут на 14 км Пройдет через парк Блюхера, Харитоновский парк, городскую набережную, парк Павлика Морозова и Метеогорку. Эта дистанция подойдет участникам с детьми, которые намерены приятно провести время на свежем воздухе. «Шарташская кругосветка» на 17 км Аналогичный маршрут был в прошлом году. Участники пройдут по  улице Малышева, к  Каменным палаткам, тропе здоровья вокруг озера Шарташ. Маршрут для активных на 33 км Рассчитан на тех, кто хочет проверить свои силы. Горожане пройдут через микрорайоны Синие камни и Компрессорный, доберутся до Новокольцовского, где находится кампус УрФУ, на обратном пути пройдут мимо Птицефабрики и Метеогорки. «Классика» на 50 км Первая половина дистанции повторит «Шарташскую кругосветку», но проследует далее мимо Жулановского пруда, технопарка « Университетский» , Сарапульского кордона и выйдет на финишную прямую. В этом году маршрут на 50 км полностью обновили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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