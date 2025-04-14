Тюменские родители жалуются прокурору на буллинг их детей одноклассниками

В тюменской школе №40 подрались несколько подростков, один из которых получил травму черепа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Его родители уверены, что инцидент произошел из-за издевательств сверстников.
«Действительно, в настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки в школе №40. В результате происшествия ребенок получил травму глазницы», — передает пресс-служба.
На данный момент проводится выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего. После этого начнется совместная профилактическая работа с детьми при участии сотрудников местного образовательного учреждения.
Родители пострадавшего ребенка сообщали, что уже неоднократно обращали внимание руководства школы на буллинг среди детей в классе. Для этого они направляли в прокуратуру и школу несколько коллективных заявлений, информация о которых размещена в telegram-канале «Тюменская Z уМоора 2.0». Однако реакции от образовательного учреждения на данный момент не поступило.
Получить оперативный комментарий в образовательном учреждении URA.RU не удалось. Направлен запрос в департамент образования Тюмени, ответ на который ожидается.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что информация по инциденту к нему еще не поступала. Вместе с тем он добавил, что родители также не обращались к нему с жалобами на издевательства или иные проблемы.
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