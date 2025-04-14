«Проспект для хулиганов»: за что тюменцы любят и ненавидят пешеходную улицу Дзержинского

Жители Тюмени активно обсуждают в социальных сетях пешеходную улицу Дзержинского. Одни рады, что в городе появилось новая достопримечательность и место для прогулок. Другие же жалуются на шум и сочувствуют жильцам домов, ближайших к бульвару. За что тюменцы любят и ненавидят пешеходную улицу — в материале URA.RU.
Шумные компании и бары
Главная претензия к бульвару — шум. По словам тюменцев, подростки здесь громко включают музыку, вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо. Большинство тюменцев сочувствуют жителям домов, расположенных вдоль улицы. Некоторые даже предложили снова сделать из бульвара дорогу.
«Сделали проспект не для пешеходов, а для хулиганов, которые по ночам делают что попало от безделья», — написала Вера Алексеевна в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Зачем вообще сделали этот бульвар. Там одни бары и шум», — прокомментировал Георгий Найденов. «Бедные жильцы. Не надо там жить», — добавила Галина Волохова. «Похоже, пора обратно из пешеходной улицы делать проезжую часть», — предложил Сергуня Зырянов. «Очень сочувствую жителям близлежащих домов», — сообщила Светлана Тимофеева.
Место для прогулок и кафе
Однако то, что другие считают недостатком, другие любят. Например, туристам и местным жителям нравится большое количество заведений на бульваре. Также тюменцы оценили атмосферу, вид и сувенирные ларьки и киоски с едой.
«Хорошее место для прогулки с друзьями. Для тех, кто предпочитает тихий отдых, можно просто пофоткаться и поговорить. А для любителей пошуметь есть площадь с различными мероприятиями», — написала пользовательница Варя в приложении 2ГИС. «Главная туристическая улица нашего города. Этим все сказано. Отрадно видеть как ежегодно улица становится краше», — добавил Станислав Коржиков. «Любимая улица города. Нравится здесь прогуливаться неспешным шагом, разглядывая наличники на окнах. Открылись много разных вкусных заведений, где можно посидеть с друзьями», — прокомментировала Надежда. «Самая душевная улица Тюмени! И красивая, и чистая, и уютная. Дома загляденье, кофейни очень милые. Улочка небольшая, а сколько места для отдыха», — выразила мнение Марина Одинцова.
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