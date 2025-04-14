Зарплата пермяков за год выросла

Медианная зарплата в Пермском крае по итогам первого квартала 2025 года составила 64 тысячи рублей. Рост отмечен на 15%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.
«Уровень зарплат вырос в 27 из 30 отраслей экономики. Наибольший отмечен в сферах строительства, недвижимости и проектирования. Доходы работников там выросли на 30%, достигнув 107,2 тысяч рублей. Также значительный рост показали сфера услуг для населения (+29 %, до 64,7 тысяч рублей), гостинцы и рестораны. Там рост составил 27%, до 59,8 тысяч рублей», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы hh.ru.
При этом в ряде отраслей зарплатные предложения, напротив, снизились. В частности, пострадал сектор перевозок, логистики и внешнеэкономической деятельности. Там снижение отмечено на 63% до 68,9 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что самая высокая зарплата Перми в апреле 2025 года сложилась у стоматолога-ортопеда. Согласно исследованию сервиса SuperJob, второе и третье место с предложением заработать от 100 тысяч рублей занимают вакансии руководителя отдела оценки и торгового представителя. В пятерку вошли также вакансии каменщика и врача ультразвуковой диагностики.
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