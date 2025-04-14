Силовики потребовали вернуть в СИЗО свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова

Свердловского экс-полицейского Дьякова оставили под домашним арестом
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Продление меры пресечения Дьякову Андрею в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, преступление, суд, дьяков андрей
Андрей Дьяков обвиняется в крупной взятке Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Прокуратура потребовала вернуть в следственный изолятор бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, которого обвинили в крупной взятке. Челябинский областной суд отказал силовикам, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию.

«Дьяков остался под домашним арестом», — сообщил собеседник агентства. Мера пресечения действует до 21 мая.

Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Дьяков заявлял, что предприниматель оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием.

Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

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Прокуратура потребовала вернуть в следственный изолятор бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, которого обвинили в крупной взятке. Челябинский областной суд отказал силовикам, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию. «Дьяков остался под домашним арестом», — сообщил собеседник агентства. Мера пресечения действует до 21 мая. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Дьяков заявлял, что предприниматель оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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