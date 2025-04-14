В Тюмени ждут появления новых автобусов

На улицы Тюмени уже в 2025 году могут выйти 145 новых автобусов. Это может произойти благодаря участию региона в целевой программе нацпроекта «инфраструктура для жизни», сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.
«Тюменская область примет участие в комплексной программе модернизации общественного транспорта. У перевозчиков области есть шанс воспользоваться льготным лизингом и. таким образом, обновить автопарк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди других приоритетов региона — создание комфортных условий для пассажиров. Кроме того, предстоит решить вопрос адаптации автобусов для передвижения маломобильных групп населения.
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