В Тюмени ждут появления новых автобусов

Тюменская область принимает участие в программе модернизации транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Приобрести транспорт поможет программа льготного лизинга для перевозчиков
Приобрести транспорт поможет программа льготного лизинга для перевозчиков Фото:

На улицы Тюмени уже в 2025 году могут выйти 145 новых автобусов. Это может произойти благодаря участию региона в целевой программе нацпроекта «инфраструктура для жизни», сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.

«Тюменская область примет участие в комплексной программе модернизации общественного транспорта. У перевозчиков области есть шанс воспользоваться льготным лизингом и. таким образом, обновить автопарк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди других приоритетов региона — создание комфортных условий для пассажиров. Кроме того, предстоит решить вопрос адаптации автобусов для передвижения маломобильных групп населения.

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На улицы Тюмени уже в 2025 году могут выйти 145 новых автобусов. Это может произойти благодаря участию региона в целевой программе нацпроекта «инфраструктура для жизни», сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «Тюменская область примет участие в комплексной программе модернизации общественного транспорта. У перевозчиков области есть шанс воспользоваться льготным лизингом и. таким образом, обновить автопарк», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди других приоритетов региона — создание комфортных условий для пассажиров. Кроме того, предстоит решить вопрос адаптации автобусов для передвижения маломобильных групп населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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