13 апреля 2025

ХМАО накроют дожди с перепадами температуры до -15

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидаются резкие перепады температуры и снег с дождем
В ХМАО ожидаются резкие перепады температуры и снег с дождем Фото:

В ХМАО ожидаются резкие перепады температуры до -15 градусов, осадки в виде дождя и снега, а также ветер с порывами до 18 м/с. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, такая погода сохранится в регионе в ближайшие дни.

«15 апреля ночью температура -2,-7 °С, при прояснениях -10,-15 °С. Днем по северной половине округа небольшие осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +7,+12 °С. 16 апреля небольшие местами, умеренные осадки. Ветер западной четверти 9-14 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +1,+6 °С, днем +5,+10 °С. 17 апреля ночью небольшие, местами умеренные осадки. Температура -4,-9 °С. Днем небольшие осадки. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура -4,+1 °С», — говорится в сообщении управления.

Погода в городах ХМАО согласно прогнозу портала Gismeteo:

  • Ханты-Мансийск: 15 апреля днем +7°C, ночью -4°C, небольшой снег с дождем. 16 апреля днем +7°C, ночью -2°C и дождь. Ветер до 13 м/с.
  • Сургут: 15 апреля днем +5°C, ночью -7°C, снег. 16 апреля днем +5°C, ночью -2°C, снег с дождем. Ветер до 14 м/с.
  • Нижневартовск: 15 апреля днем +3°C, ночью -9°C, снег с дождем. 16 апреля днем +5°C, ночью 0°C, снег с дождем. Ветер до 12м/с.
  • Нефтеюганск: 15 апреля днем +6°C, ночью -7°C, без осадков. 16 апреля днем +5°C, ночью -2°C, небольшой снег с дождем. Ветер до 9 м/с.

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В ХМАО ожидаются резкие перепады температуры до -15 градусов, осадки в виде дождя и снега, а также ветер с порывами до 18 м/с. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, такая погода сохранится в регионе в ближайшие дни. «15 апреля ночью температура -2,-7 °С, при прояснениях -10,-15 °С. Днем по северной половине округа небольшие осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +7,+12 °С. 16 апреля небольшие местами, умеренные осадки. Ветер западной четверти 9-14 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +1,+6 °С, днем +5,+10 °С. 17 апреля ночью небольшие, местами умеренные осадки. Температура -4,-9 °С. Днем небольшие осадки. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура -4,+1 °С», — говорится в сообщении управления. Погода в городах ХМАО согласно прогнозу портала Gismeteo:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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