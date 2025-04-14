В Перми впервые пройдет всероссийский фестиваль блогеров

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В Перми 12 июня пройдет ежегодный фестиваль «Блогеры России». В программе запланированы концерты, мастер-классы, лекции и автограф-сессии известных инфлюенсеров. Об этом сообщили URA.RU организаторы.

«Пермь впервые примет ежегодный открытый молодежный фестиваль „Блогеры России“, который пройдет 12 июня в День России. Это главное событие блогосферы также состоится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге», — сказано в сообщении.

Фестиваль ежегодно проходит с 2018 года. Хэдлайнерами становились Валя Карнавал, Ольга Бузова, INSTASAMKA, Хабиб, Люся Чеботина, Карина Кросс и другие блогеры. Кто приедет в Пермь в этом году, пока неизвестно.

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В Перми 12 июня пройдет ежегодный фестиваль «Блогеры России». В программе запланированы концерты, мастер-классы, лекции и автограф-сессии известных инфлюенсеров. Об этом сообщили URA.RU организаторы. «Пермь впервые примет ежегодный открытый молодежный фестиваль „Блогеры России“, который пройдет 12 июня в День России. Это главное событие блогосферы также состоится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге», — сказано в сообщении. Фестиваль ежегодно проходит с 2018 года. Хэдлайнерами становились Валя Карнавал, Ольга Бузова, INSTASAMKA, Хабиб, Люся Чеботина, Карина Кросс и другие блогеры. Кто приедет в Пермь в этом году, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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