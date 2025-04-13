13 апреля 2025

«Вот и подарок»: рыбак из ХМАО поймал золотую рыбку перед днем рождения. Видео

Рыбак из Белоярского района ХМАО выловил редкого окуня золотистого окраса
© Служба новостей «URA.RU»
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Золотой окунь клюнул на удочку перед днем рождения югорчанина
Золотой окунь клюнул на удочку перед днем рождения югорчанина Фото:

Рыбак из Белоярского района ХМАО Виталий Вент поймал на озере необычного окуня золотистого окраса. Удача улыбнулась ему прямо накануне дня рождения, рассказал URA.RU сам югорчанин.

«Ни разу не слышал и не видел, чтоб у нас в округе такого окуня кто-то ловил. На том озере рыбачит куча рыбаков, но это первый золотой окунь. Пока ехали, видели следы медведя, еще встретили первого лебедя. И золотой окунь! Я был в шоке. Уверен, что это не мутация, просто редкий случай. Завтра у меня день рождения, кстати. Друзья так и сказали про окуня — вот и подарок», — поделился рыбак.

Озеро расположено в глухой тайге, в Белоярском районе. Местные прозвали его «Горбатое», поскольку там водится крупный окунь — горбач. «Я на этом озере рыбачу всю жизнь, с самого детства. В 80-90-х годах оно было самым популярным. Удочку без присмотра оставить нельзя было — окунь утаскивал молниеносно! Однако летом к озеру не проехать, дороги нет. Только на вездеходе», — добавил собеседник агентства.

Видео с вылазки Виталий опубликовал на Rutube-канале «Охота на рыбалку 86». Эксклюзивный улов удивил подписчиков. После видеосъемки югорчанин решил отпустить окуня обратно в озеро. Правда загадать желание не успел — захлестнули эмоции, признался сам рыбак.

Ранее URA.RU рассказывало про другого жителя ХМАО, который выловил щуку-альбиноса. По данным открытых источников, такие особи страдают генетической мутацией. Знатоки же пишут, таким щукам с нетипичным окрасом трудно выживать из-за невозможности маскироваться.

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Рыбак из Белоярского района ХМАО Виталий Вент поймал на озере необычного окуня золотистого окраса. Удача улыбнулась ему прямо накануне дня рождения, рассказал URA.RU сам югорчанин. «Ни разу не слышал и не видел, чтоб у нас в округе такого окуня кто-то ловил. На том озере рыбачит куча рыбаков, но это первый золотой окунь. Пока ехали, видели следы медведя, еще встретили первого лебедя. И золотой окунь! Я был в шоке. Уверен, что это не мутация, просто редкий случай. Завтра у меня день рождения, кстати. Друзья так и сказали про окуня — вот и подарок», — поделился рыбак. Озеро расположено в глухой тайге, в Белоярском районе. Местные прозвали его «Горбатое», поскольку там водится крупный окунь — горбач. «Я на этом озере рыбачу всю жизнь, с самого детства. В 80-90-х годах оно было самым популярным. Удочку без присмотра оставить нельзя было — окунь утаскивал молниеносно! Однако летом к озеру не проехать, дороги нет. Только на вездеходе», — добавил собеседник агентства. Видео с вылазки Виталий опубликовал на Rutube-канале «Охота на рыбалку 86». Эксклюзивный улов удивил подписчиков. После видеосъемки югорчанин решил отпустить окуня обратно в озеро. Правда загадать желание не успел — захлестнули эмоции, признался сам рыбак. Ранее URA.RU рассказывало про другого жителя ХМАО, который выловил щуку-альбиноса. По данным открытых источников, такие особи страдают генетической мутацией. Знатоки же пишут, таким щукам с нетипичным окрасом трудно выживать из-за невозможности маскироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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