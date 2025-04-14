Тюменцы в восемь раз чаще стали обращаться к властям по вопросам СВО

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В 2023 году это показатель был равен 123 обращениям
В 2023 году это показатель был равен 123 обращениям Фото:

За 2024 год количество обращений жителей Тюменской области по вопросам СВО возросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные приводит в своем ежегодном отчете уполномоченный по правам человека Олег Датских.

«Статистические данные по обращениям участников специальной военной операции и членов их семей: за 2023 год их количество составляло 123. За 2024 год данный показатель равен 1004», — отмечает в документе омбудсмен.

Как отмечает Олег Датских, большая часть вопросов касалась поиска пропавших в зоне специальной военной операции бойцов из региона. Помимо этого, омбудсмен помогал решать вопросы получения выплат и денежного довольствия.

Тюменцы предпочитали обращаться к властям за помощью в устной форме. Таких заявлений было зафиксировано 570, когда как в письменной форме было направлено 434 обращения.

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За 2024 год количество обращений жителей Тюменской области по вопросам СВО возросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные приводит в своем ежегодном отчете уполномоченный по правам человека Олег Датских. «Статистические данные по обращениям участников специальной военной операции и членов их семей: за 2023 год их количество составляло 123. За 2024 год данный показатель равен 1004», — отмечает в документе омбудсмен. Как отмечает Олег Датских, большая часть вопросов касалась поиска пропавших в зоне специальной военной операции бойцов из региона. Помимо этого, омбудсмен помогал решать вопросы получения выплат и денежного довольствия. Тюменцы предпочитали обращаться к властям за помощью в устной форме. Таких заявлений было зафиксировано 570, когда как в письменной форме было направлено 434 обращения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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