В Екатеринбурге массово сорвались концерты звездных артистов

В екатеринбургском Tele-Club сорвались сразу несколько концертов
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Tele-Club закрылся на неопределенный срок
Tele-Club закрылся на неопределенный срок Фото:

В Екатеринбурге на площадке Tele-Club отменили концерты американской группы Onyx, южнокорейской W24 и выступление российского рэпера ATL. Это связано с закрытием клуба, рассказали организаторы.

«Дата концерта Onyx переносится с 4 мая на 7 мая! По независящим от организаторов причинам мы вынуждены перенести концерт на площадку „Свободы“» — написали в telegram-канале Tele-Club. Группа W24 также поменяла площадку на Center Club, сохранив дату концерта — 16 апреля.

Два выступления ATL, которые были запланированы на 26 и 27 апреля, перенесли в «Свободу» на 27 и 28 апреля. Организаторы всех концертов уточняют, что приобретенные билеты будут действительны и менять их не нужно.

Причина закрытия площадки неизвестна. Корреспондент обратился за комментарием в Tele-Club. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на площадке Tele-Club отменили концерты американской группы Onyx, южнокорейской W24 и выступление российского рэпера ATL. Это связано с закрытием клуба, рассказали организаторы. «Дата концерта Onyx переносится с 4 мая на 7 мая! По независящим от организаторов причинам мы вынуждены перенести концерт на площадку „Свободы“» — написали в telegram-канале Tele-Club. Группа W24 также поменяла площадку на Center Club, сохранив дату концерта — 16 апреля. Два выступления ATL, которые были запланированы на 26 и 27 апреля, перенесли в «Свободу» на 27 и 28 апреля. Организаторы всех концертов уточняют, что приобретенные билеты будут действительны и менять их не нужно. Причина закрытия площадки неизвестна. Корреспондент обратился за комментарием в Tele-Club. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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