В Екатеринбурге массово сорвались концерты звездных артистов

В Екатеринбурге на площадке Tele-Club отменили концерты американской группы Onyx, южнокорейской W24 и выступление российского рэпера ATL. Это связано с закрытием клуба, рассказали организаторы.
«Дата концерта Onyx переносится с 4 мая на 7 мая! По независящим от организаторов причинам мы вынуждены перенести концерт на площадку „Свободы“» — написали в telegram-канале Tele-Club. Группа W24 также поменяла площадку на Center Club, сохранив дату концерта — 16 апреля.
Два выступления ATL, которые были запланированы на 26 и 27 апреля, перенесли в «Свободу» на 27 и 28 апреля. Организаторы всех концертов уточняют, что приобретенные билеты будут действительны и менять их не нужно.
Причина закрытия площадки неизвестна. Корреспондент обратился за комментарием в Tele-Club. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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