В «Турпомощь» не поступало жалоб из-за выбросов нефти в ОАЭ

Российские туристы и представители турбизнеса не подавали жалоб в ассоциацию «Турпомощь» на загрязнение пляжей в эмирате Фуджейра, несмотря на сообщения о выбросе нефти. Об этом сообщил директор ассоциации Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.
«До настоящего времени звонков у нас не было ни со стороны туристов, ни со стороны туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает ситуация конфликтная, и как правило в таких ситуациях мы сразу получаем звонки отовсюду. То есть „я хочу переехать“, „я хочу поменять тур“, „как мне вернуться на родину“ <...> и так далее и тому подобное», — сказал Осауленко. Его слова передает РИА «Новости».
По словам Осауленко, обычно проблемы такого рода решаются организаторами туров и местными туристическими администрациями. Туристов обычно переселяют в другие отели или принимают другие меры для разрешения ситуации.
Ранее различные telegram-каналы начали сообщать о разливе нефти в ОАЭ. На территории пляжей нескольких отелей российские туристы засняли лужи нефтепродуктов. Люди жалуются на едкий запах, который по их словам ощущается даже в пяти километрах от моря.
Как пишет telegram-канал Mash, десятки российских туристов, отдыхающих на побережье Фуджейры, пострадали из-за нефтепродуктов в водах Оманского залива. У них наблюдаются тошнота, головные боли и горечь во рту. По словам пострадавших, администрации отелей не предпринимает никаких мер.
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