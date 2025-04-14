В «Турпомощь» не поступало жалоб из-за выбросов нефти в ОАЭ

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В ОАЭ произошел выброс нефти на пляж в эмирате Фуджейра, но жалоб на это не поступало, заявили в ассоциации «Турпомощь»
В ОАЭ произошел выброс нефти на пляж в эмирате Фуджейра, но жалоб на это не поступало, заявили в ассоциации «Турпомощь» Фото:

Российские туристы и представители турбизнеса не подавали жалоб в ассоциацию «Турпомощь» на загрязнение пляжей в эмирате Фуджейра, несмотря на сообщения о выбросе нефти. Об этом сообщил директор ассоциации Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.

«До настоящего времени звонков у нас не было ни со стороны туристов, ни со стороны туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает ситуация конфликтная, и как правило в таких ситуациях мы сразу получаем звонки отовсюду. То есть „я хочу переехать“, „я хочу поменять тур“, „как мне вернуться на родину“ <...> и так далее и тому подобное», — сказал Осауленко. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Осауленко, обычно проблемы такого рода решаются организаторами туров и местными туристическими администрациями. Туристов обычно переселяют в другие отели или принимают другие меры для разрешения ситуации.

Ранее различные telegram-каналы начали сообщать о разливе нефти в ОАЭ. На территории пляжей нескольких отелей российские туристы засняли лужи нефтепродуктов. Люди жалуются на едкий запах, который по их словам ощущается даже в пяти километрах от моря.

Как пишет telegram-канал Mash, десятки российских туристов, отдыхающих на побережье Фуджейры, пострадали из-за нефтепродуктов в водах Оманского залива. У них наблюдаются тошнота, головные боли и горечь во рту. По словам пострадавших, администрации отелей не предпринимает никаких мер.

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Российские туристы и представители турбизнеса не подавали жалоб в ассоциацию «Турпомощь» на загрязнение пляжей в эмирате Фуджейра, несмотря на сообщения о выбросе нефти. Об этом сообщил директор ассоциации Александр Осауленко в ходе пресс-конференции. «До настоящего времени звонков у нас не было ни со стороны туристов, ни со стороны туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает ситуация конфликтная, и как правило в таких ситуациях мы сразу получаем звонки отовсюду. То есть „я хочу переехать“, „я хочу поменять тур“, „как мне вернуться на родину“ <...> и так далее и тому подобное», — сказал Осауленко. Его слова передает РИА «Новости». По словам Осауленко, обычно проблемы такого рода решаются организаторами туров и местными туристическими администрациями. Туристов обычно переселяют в другие отели или принимают другие меры для разрешения ситуации. Ранее различные telegram-каналы начали сообщать о разливе нефти в ОАЭ. На территории пляжей нескольких отелей российские туристы засняли лужи нефтепродуктов. Люди жалуются на едкий запах, который по их словам ощущается даже в пяти километрах от моря. Как пишет telegram-канал Mash, десятки российских туристов, отдыхающих на побережье Фуджейры, пострадали из-за нефтепродуктов в водах Оманского залива. У них наблюдаются тошнота, головные боли и горечь во рту. По словам пострадавших, администрации отелей не предпринимает никаких мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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