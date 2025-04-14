ВСУ атаковали Курскую область, погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территории Курской области. В результате атак ВСУ погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Продолжаются массированные обстрелы нацистами территории приграничья. К сожалению, вновь гибнут мирные люди», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, обстрелы приграничных районов продолжаются, и на этот раз атака дронов привела к гибели мирных жителей в двух различных населенных пунктах региона.
В деревне Гирьи из-за удара ВСУ по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге, погиб мужчина 1955 года рождения. В деревне Золотаревка, жизни двух людей были оборваны из-за удара вражеского дрона. Супружеская пара — мужчина, родившийся в 1956 году и женщина, родившаяся в 1958 году, стали жертвами атаки ВСУ.
Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также призвал жителей области воздержаться от поездок в районы приграничья, въезд в которые временно закрыт по решению оперативного штаба из соображений безопасности.
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