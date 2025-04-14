ВСУ атаковали Курскую область, погибли три человека

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ВСУ атаковали Курскую область, в результате чего погибло три человека, заявил Хинштейн
ВСУ атаковали Курскую область, в результате чего погибло три человека, заявил Хинштейн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территории Курской области. В результате атак ВСУ погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Продолжаются массированные обстрелы нацистами территории приграничья. К сожалению, вновь гибнут мирные люди», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, обстрелы приграничных районов продолжаются, и на этот раз атака дронов привела к гибели мирных жителей в двух различных населенных пунктах региона.

В деревне Гирьи из-за удара ВСУ по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге, погиб мужчина 1955 года рождения. В деревне Золотаревка, жизни двух людей были оборваны из-за удара вражеского дрона. Супружеская пара — мужчина, родившийся в 1956 году и женщина, родившаяся в 1958 году, стали жертвами атаки ВСУ.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также призвал жителей области воздержаться от поездок в районы приграничья, въезд в которые временно закрыт по решению оперативного штаба из соображений безопасности.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территории Курской области. В результате атак ВСУ погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. «Продолжаются массированные обстрелы нацистами территории приграничья. К сожалению, вновь гибнут мирные люди», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, обстрелы приграничных районов продолжаются, и на этот раз атака дронов привела к гибели мирных жителей в двух различных населенных пунктах региона. В деревне Гирьи из-за удара ВСУ по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге, погиб мужчина 1955 года рождения. В деревне Золотаревка, жизни двух людей были оборваны из-за удара вражеского дрона. Супружеская пара — мужчина, родившийся в 1956 году и женщина, родившаяся в 1958 году, стали жертвами атаки ВСУ. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также призвал жителей области воздержаться от поездок в районы приграничья, въезд в которые временно закрыт по решению оперативного штаба из соображений безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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