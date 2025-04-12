Какие иномарки и когда могут вернуться в Россию

Покинувшим российский рынок в 2022 году автобрендам не позволяют вернуться их власти, пока действуют санкции. Поэтому ожидать возобновления официальных продаж Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz и других корейских, японских и европейских иномарок в этом году не стоит, уверены эксперты URA.RU. По их словам, со временем компании вернутся, но ценами покупателей не порадуют.
Как уходили из России
Пока официальных заявлений о возвращении автомобильных брендов, ушедших из страны в 2022 году, не было. При этом ряд компаний имеет возможность вернуться относительно быстро, если такие решения будут приняты. При заключении сделок о продаже российского бизнеса они включали в договоры опционы обратного выкупа.
Hyundai до 2022 года на заводе под Санкт-Петербургом собирала модели Solaris и Creta. После начала СВО она приостановила деятельность в РФ, также стало известно о ее решении продать предприятие. Но заявлений о полном уходе с российского рынка не было. Завод перешел к российской AGR, а Hyundai сохранила право обратного выкупа до конца 2025 года.
Сейчас предприятие выпускает, по сути, те же автомобили, но уже под своей маркой Solaris. Таким образом, и юридически, и технически Hyundai не составит труда официально вернуться в Россию.
Схожая ситуация с другим корейским производителем — Kia. Ее седаны Rio и хэтчбэки Rio X тоже собирали на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. После перехода предприятия в собственность AGR эти модели также выпускают под брендом Solaris. Kia Cerato, Soul и Seltos собирали в Калининграде, в 2022 году производство заморожено, а теперь там собирают китайские автомобили.
Toyota заявила о приостановке деятельности в России в феврале 2022 года. До этого в Санкт-Петербурге она выпускала модели Camry и RAV4. Через полгода после заморозки производитель сообщил о полном прекращении выпуска в РФ. Весной 2023-го Toyota продала все российские активы, включая автозавод, российскому ФГУП «НАМИ», причем без опциона на обратный выкуп.
Mazda выпускала во Владивостоке седаны Mazda6, кроссоверы CX-5 и CX-9. В апреле 2022 года компания остановила производство на заводе, и в компании заявили о невозможности возобновить сборку в РФ. Местный партнер — ПАО «Соллерс авто» — выкупил долю японского автопроизводителя за один евро. Сделка состоялась в конце 2022-го, согласно опциону, компания может выкупить активы обратно в течение трех лет.
У Mercedes-Benz был завод в Есипово в Московской области. Он работал с 2019 года. Весной 2022 года компания решила приостановить работу в РФ и поставки машин, а в 2023 году автоконцерн продал российские активы, включая предприятие в Подмосковье. Оно перешло в собственность дилерского холдинга «Автодом» с опционом обратного выкупа.
BMW сразу после начала СВО объявила о полной остановке производства на калининградской площадке, которую позже заняли «китайцы», и прекращении поставок машин в Россию. При этом компания выполняет гарантийные обязательства.
Renault не только выпускала на московском заводе свои Duster, Kaptur и Arkana, но и владела 67,69% акций «АвтоВАЗа», на котором собирали, в том числе Logan и Sandero. После начала СВО французский концерн передал активы тольяттинского автогиганта за один рубль ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Московское предприятие перешло на баланс столичного правительства. Сейчас на нем идет сборка кроссоверов китайской компании JAC под российским брендом «Москвич».
В марте первый вице-премьер Денис Мантуров заявил ТАСС, что при возвращении Renault в Россию нужно учитывать вложение значительных инвестиций российскими властями. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что траты на модернизацию мощностей и развитие модельной линейки за три года составили 112,5 млрд рублей.
Многие модели ушедших компаний ввозят в страну по параллельному импорту. По данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале этого года первое место по таким поставкам заняли автомобили Toyota — 16 тысяч новых легковых машин за три месяца, в тройке лидеров также BMW и Mercedes-Benz. Далее в списке Li Xiang, Geely, Volkswagen, Mazda, Kia, Audi и Lexus.
Вернутся не все
Нет сомнений, что ушедшие из России в 2022 году автомобильные бренды вернутся, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Однако вряд ли это произойдет в этом году.
«Официальное возвращение автопроизводителя — серьезный и трудоемкий процесс. Нужно открыть офис, набрать сотрудников, оформить все юридически. Если даже кто-то начнет делать это завтра, открыть представительство удастся где-то через полгода», — говорит эксперт.
Сами автопроизводители хотят вернуться, но пока политическая ситуация не позволяет им это сделать, подчеркнул Подщеколдин. Пока не отменят антироссийские санкции, ждать появления этих компаний в РФ не стоит.
«Скорее всего, вернутся уже не все. Потому что и до 2022 года не каждый иностранный бренд имел в России хорошие позиции. Продажи некоторых марок были скромными, например, Honda продавала 12-15 тысяч машин в год, что для авторынка РФ мало. Таким компаниям нет смысла торопиться с возвращением», — говорит собеседник URA.RU.
Если политическая ситуация позволит, первыми могут вернуться Hyundai и Kia, считает президент РОАД. Корейские власти ориентируются на США, а не на Европу, с которой у Москвы сейчас наиболее сложные отношения. «Вторыми, скорее всего, будут японцы, у них тоже ориентир на Америку. Возвращения европейских иномарок стоит ждать в последнюю очередь. Американские тоже вряд ли появятся в ближайшее время — у них был не очень большой объем рынка», — отметил Подщеколдин.
Прежних цен не будет
Если ушедшие бренды вернутся, они уже не восстановят прежние позиции, полагает директор консалтингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. Российские автомобилисты не утратили лояльности к ним и не забыли о немецком качестве и японской надежности. Поэтому доказывать потребителям снова ничего не придется.
Но те, кто ждет, что европейские, японские и корейские бренды вернутся с прежней ценовой политикой, будут разочарованы. Чтобы цены были конкурентоспособными, компании должны локализовать производства в РФ, а сроки действия большинства опционов на выкуп заводов скоро истекут, отмечает собеседница URA.RU.
«Сроки возврата будут зависеть от того, кто как уходил. Например, Renault, расторгнув контракты, поставила под угрозу производство „АвтоВАЗа“. А корейские производители, напротив, сделали все максимально „экологично“ — они сохранили связь с дилерами и выполняют сервисные обязательства. По-хорошему ушла и „Тойота“», — говорит Акимова.
Чтобы вернуться, иностранным производителям понадобится одобрение не только своих властей, но и российских, подчеркнул зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. Если их пустят, то уже далеко не на таких выгодных условиях, на которых они приходили в страну первый раз.
«Правительство уже прорабатывает порядок возвращения. Решение по каждой компании будет приниматься индивидуально, с учетом, в том числе ситуации на рынке и поддержки отечественных производителей. Возможно, не все бренды захотят возвращаться на тех условиях, которые предложит им Россия», — сказал депутат.
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