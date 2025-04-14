На ЮУЖД в Курганской области погибло больше всего народу

Половина всех смертельных случаев приходится на Курганскую область
В Курганской области на железной дороге с начала года погибло больше всего людей в сравнении с другими регионами, которые обслуживает Южно-Уральская железная дорога. Об этом сообщает telegram-канал «Новости ЮУЖД».
«В 2025 году от наезда подвижного состава и травмирования электротоком на ЮУЖД пострадало восемь человек, все случаи стали смертельными. Из них четыре — в Курганской области. В Челябинской произошло два несчастных случая, в Оренбургской и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан — по одному», — сообщается в telegram-канале «Новости ЮУЖД».
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