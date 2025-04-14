14 апреля 2025

На ЮУЖД в Курганской области погибло больше всего народу

© Служба новостей «URA.RU»
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Половина всех смертельных случаев приходится на Курганскую область
Половина всех смертельных случаев приходится на Курганскую область Фото:

В Курганской области на железной дороге с начала года погибло больше всего людей в сравнении с другими регионами, которые обслуживает Южно-Уральская железная дорога. Об этом сообщает telegram-канал «Новости ЮУЖД».

«В 2025 году от наезда подвижного состава и травмирования электротоком на ЮУЖД пострадало восемь человек, все случаи стали смертельными. Из них четыре — в Курганской области. В Челябинской произошло два несчастных случая, в Оренбургской и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан — по одному», — сообщается в telegram-канале «Новости ЮУЖД».

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В Курганской области на железной дороге с начала года погибло больше всего людей в сравнении с другими регионами, которые обслуживает Южно-Уральская железная дорога. Об этом сообщает telegram-канал «Новости ЮУЖД». «В 2025 году от наезда подвижного состава и травмирования электротоком на ЮУЖД пострадало восемь человек, все случаи стали смертельными. Из них четыре — в Курганской области. В Челябинской произошло два несчастных случая, в Оренбургской и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан — по одному», — сообщается в telegram-канале «Новости ЮУЖД».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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