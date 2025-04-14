14 апреля 2025

Пермские орнитологи озаботились популяцией краснокнижных пернатых хищников

Орнитолог Харин: в Прикамье установят гнездовые платформы для хищных птиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Гнездовые платформы предназначены для беркутов, но их могут занять и другие птицы
Гнездовые платформы предназначены для беркутов, но их могут занять и другие птицы Фото:

В Пермском крае хотят установить дополнительные гнездовые платформы для хищных птиц. Об этом рассказал глава пермского орнитологического общества Роман Харин.

«В каком количестве и когда конкретно будут созданы платформы для беркутов — пока неизвестно. Основная сложность не сделать платформы, а разместить их в правильном месте», — сообщил Роман Харин telegram-каналу «Интересная Пермь».

По данным эксперта, 30 лет назад в регионе гнездились 18 пар беркутов. А в последние годы — всего две-три. URA.RU уже писало, что в прошлом году было установлено пять гнездовых платформ для хищных птиц. Они расположены в двух биологических заказниках «Березниковский» и «Северный олень».

До конца года пермские орнитологи собираются выяснить, сколько платформ заселены беркутами. Эти птицы занесены в Красные книги России и Пермского края. Также ученые планируют понаблюдать за гнездовьем сапсанов.

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В Пермском крае хотят установить дополнительные гнездовые платформы для хищных птиц. Об этом рассказал глава пермского орнитологического общества Роман Харин. «В каком количестве и когда конкретно будут созданы платформы для беркутов — пока неизвестно. Основная сложность не сделать платформы, а разместить их в правильном месте», — сообщил Роман Харин telegram-каналу «Интересная Пермь». По данным эксперта, 30 лет назад в регионе гнездились 18 пар беркутов. А в последние годы — всего две-три. URA.RU уже писало, что в прошлом году было установлено пять гнездовых платформ для хищных птиц. Они расположены в двух биологических заказниках «Березниковский» и «Северный олень». До конца года пермские орнитологи собираются выяснить, сколько платформ заселены беркутами. Эти птицы занесены в Красные книги России и Пермского края. Также ученые планируют понаблюдать за гнездовьем сапсанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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