Природа Экология В Пермском крае ищут строителей гнезд для беркутов 13 марта 2024 в 10:28 Размер текста - 17 + Орнитологи хотят привлечь хищных птиц бесплатным жильем (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми появилась вакансия строителей гнезд. Как рассказал URA.RU промышленный альпинист Константин Завалин, «работа мечты» заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц». Подробности проекта сообщили в минприроды Пермского края. «Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — говорится на сайте минприроды. В марте—апреле специалисты оборудуют пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки. Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар. В Перми появилась вакансия строителей гнезд. Как рассказал URA.RU промышленный альпинист Константин Завалин, «работа мечты» заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц». Подробности проекта сообщили в минприроды Пермского края. «Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — говорится на сайте минприроды. В марте—апреле специалисты оборудуют пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки. Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям