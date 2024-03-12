В Пермском крае ищут строителей гнезд для беркутов

В Перми появилась вакансия строителей гнезд. Как рассказал URA.RU промышленный альпинист Константин Завалин, «работа мечты» заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц». Подробности проекта сообщили в минприроды Пермского края.
«Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — говорится на сайте минприроды. В марте—апреле специалисты оборудуют пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки.
Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар.
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