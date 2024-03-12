12 марта 2024

В Пермском крае ищут строителей гнезд для беркутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, полет птицы, хищная птица
Орнитологи хотят привлечь хищных птиц бесплатным жильем (архивное фото) Фото:

В Перми появилась вакансия строителей гнезд. Как рассказал URA.RU промышленный альпинист Константин Завалин, «работа мечты» заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц». Подробности проекта сообщили в минприроды Пермского края.

«Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — говорится на сайте минприроды. В марте—апреле специалисты оборудуют пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки.

Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми появилась вакансия строителей гнезд. Как рассказал URA.RU промышленный альпинист Константин Завалин, «работа мечты» заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц». Подробности проекта сообщили в минприроды Пермского края. «Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — говорится на сайте минприроды. В марте—апреле специалисты оборудуют пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки. Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...