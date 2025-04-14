Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская стала участницей ДТП. Ее сбил мопед в центре Москвы, когда актриса с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru.
«Сначала прямо перед звездой затормозил внедорожник, после чего внезапно ее задел мопед. По словам очевидцев, Самбурская сильно ударилась, а потом ее отбросило на капот авто», — пишет Starhit.ru.
После случившегося на помощь Самбурской из внедорожника сразу выскочил водитель. Мужчина на мопеде проехал вперед еще несколько метров, после чего упал. Он был в шлеме и серьезных увечий не получил. Самбурская отказалась от госпитализации и ушла с места аварии.
Ранее сообщалось, что звезда стала ведущей популярного шоу о моде. Она вступила в команду «Модного приговора», где дает советы участникам, опираясь на свой опыт.
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