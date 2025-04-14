14 апреля 2025

Звезду «Универа» сбили на мопеде в центре Москвы. Видео

Starhit: Настасья Самбурская угодила под мопед в центре Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Актриса отказалась от госпитализации и ушла с места происшествия
Актриса отказалась от госпитализации и ушла с места происшествия Фото:

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская стала участницей ДТП. Ее сбил мопед в центре Москвы, когда актриса с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru.

«Сначала прямо перед звездой затормозил внедорожник, после чего внезапно ее задел мопед. По словам очевидцев, Самбурская сильно ударилась, а потом ее отбросило на капот авто», — пишет Starhit.ru.

После случившегося на помощь Самбурской из внедорожника сразу выскочил водитель. Мужчина на мопеде проехал вперед еще несколько метров, после чего упал. Он был в шлеме и серьезных увечий не получил. Самбурская отказалась от госпитализации и ушла с места аварии. 

Ранее сообщалось, что звезда стала ведущей популярного шоу о моде. Она вступила в команду «Модного приговора», где дает советы участникам, опираясь на свой опыт.

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Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская стала участницей ДТП. Ее сбил мопед в центре Москвы, когда актриса с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru. «Сначала прямо перед звездой затормозил внедорожник, после чего внезапно ее задел мопед. По словам очевидцев, Самбурская сильно ударилась, а потом ее отбросило на капот авто», — пишет Starhit.ru. После случившегося на помощь Самбурской из внедорожника сразу выскочил водитель. Мужчина на мопеде проехал вперед еще несколько метров, после чего упал. Он был в шлеме и серьезных увечий не получил. Самбурская отказалась от госпитализации и ушла с места аварии.  Ранее сообщалось, что звезда стала ведущей популярного шоу о моде. Она вступила в команду «Модного приговора», где дает советы участникам, опираясь на свой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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