Астролог из «Давай поженимся!» и звезда сериала «Универ» стали ведущими программы «Модный приговор»

Астролог Василиса Володина из программы «Давай поженимся!» и актриса Настасья Самбурская из сериала «Универ» стали новыми ведущими популярной телепередачи «Модный приговор». Они вступили в команду ведущего шоу Александра Рогова и будут давать советы участникам, опираясь на свой опыт и уникальные подходы.
«На „Первый канал“ вернется астролог Василиса Володина и вместе с Александром Роговым будет давать советы героиням, опираясь не только на свой вкус, но и на подсказки звезд. <...> Еще одно интересное лицо в программе — актриса Настасья Самбурская», — сообщил Starhit. Помимо Володиной и Самбурской, в роли ведущих также продолжат свою работу Татьяна Геворкян и Александр Анатольевич, которые будут выступать в шоу по очереди с новыми ведущими.
Увидеть изменения в составе шоу «Модный приговор» можно будет уже в конце января. Новая серия шоу выйдет в пятницу, 31 числа.
Телепередача «Модный приговор», посвященная вопросам моды и стиля, транслируется на «Первом канале» начиная с 30 июля 2007 года. Участники шоу, среди которых есть как мужчины, так и женщины, проходят двойное преображение: в первый раз они меняют свой образ, опираясь на модные рекомендации и личные представления о себе идеальном, а второй раз — под руководством профессиональных стилистов, которые предлагают свою версию идеального образа для участников.
С 4 марта 2022 года до 29 декабря 2023 года телепрограмма «Модный приговор» не транслировалась. Однако с 22 апреля 2024 года она возобновила свое присутствие на экранах российского потребителя.
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