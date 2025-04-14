14 апреля 2025

Самолет с ЧП на борту, летевший в Екатеринбург, вернулся в аэропорт

Летевший из Минеральных Вод в Екатеринбург самолет вернулся в аэропорт
© Служба новостей «URA.RU»
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После ЧП в воздухе, самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
После ЧП в воздухе, самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод Фото:

Самолет, на борту которого произошла разгерметизация, вернулся в аэропорт Минеральных Вод. Об этом стало известно благодаря онлайн-табло аэропорта города.

«Рейс FV6653 прибыл в аэропорт Минеральных Вод», — сообщается на сайте. Судя по расписанию, повторный вылет должен состояться в 07:45. Ожидаемо, самолет авиакомпании «Россия» сядет в Екатеринбурге в 12:45 по местному времени.

Во время вылета у воздушного судна произошла разгерметизация. Из-за этого борт развернулся и направился в сторону аэропорта Минеральных Вод.

Ориентировочно, рейс прибудет в Екатеринбург в 12:45 по местному времени
Ориентировочно, рейс прибудет в Екатеринбург в 12:45 по местному времени
Фото:

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Самолет, на борту которого произошла разгерметизация, вернулся в аэропорт Минеральных Вод. Об этом стало известно благодаря онлайн-табло аэропорта города. «Рейс FV6653 прибыл в аэропорт Минеральных Вод», — сообщается на сайте. Судя по расписанию, повторный вылет должен состояться в 07:45. Ожидаемо, самолет авиакомпании «Россия» сядет в Екатеринбурге в 12:45 по местному времени. Во время вылета у воздушного судна произошла разгерметизация. Из-за этого борт развернулся и направился в сторону аэропорта Минеральных Вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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