Самолет с ЧП на борту, летевший в Екатеринбург, вернулся в аэропорт

После ЧП в воздухе, самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
Самолет, на борту которого произошла разгерметизация, вернулся в аэропорт Минеральных Вод. Об этом стало известно благодаря онлайн-табло аэропорта города.
«Рейс FV6653 прибыл в аэропорт Минеральных Вод», — сообщается на сайте. Судя по расписанию, повторный вылет должен состояться в 07:45. Ожидаемо, самолет авиакомпании «Россия» сядет в Екатеринбурге в 12:45 по местному времени.
Во время вылета у воздушного судна произошла разгерметизация. Из-за этого борт развернулся и направился в сторону аэропорта Минеральных Вод.
Ориентировочно, рейс прибудет в Екатеринбург в 12:45 по местному времени
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