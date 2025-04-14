Парк в Тюмени вошел в топ-5 лучших парков России

Парк имени Константина Лагунова в Тюмени вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением от 300 тысяч до одного млн человек. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Парк Константина Лагунова вошел в число лучших парков страны и теперь участвует в финале престижной премии „Лучшие парки России“ в номинации для городов с численностью населения от 300 тыс. до 1 млн человек», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Афанасьев выразил благодарность всем, кто способствовал успеху и созданию зеленой зоны.
За звание лучшего парка в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» поборются также Калининград, Барнаул, Тула и Красногорск. Финал конкурса состоится 23 апреля.
Ранее URA.RU рассказывало, что парк имени Константина Лагунова сможет составить конкуренцию Гилевской роще и экопарку Затюменскому. Новая территория для отдыха тюменцев была открыта в ноябре 2024 года.
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