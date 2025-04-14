14 апреля 2025

Shot: дрон влетел в многоэтажку в Курске

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Верхние этажи многоэтажки в Курске атаковал дрон
Верхние этажи многоэтажки в Курске атаковал дрон Фото:

В городе Курск прогремели минимум шесть взрывов. Работала система противовоздушной обороны. По сообщениям свидетелей, в верхний этаж многоквартирного дома попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает telegram-канал Shot.

«Минимум шесть взрывов раздались над Курском. Один из дронов попал в верхние этажи жилой многоэтажки, сообщают очевидцы. Предварительно, система ПВО сработала по украинским БПЛА», — пишет Shot.

Жители города сообщили корреспонденту Shot о том, что в небе прозвучало от шести до десяти громких взрывов. По словам свидетелей, один из дронов ударил по верхним этажам высотного здания. Также были замечены множественные яркие вспышки в воздухе. Местные жители предполагают, что была задействована система противовоздушной обороны. На данный момент официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

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В городе Курск прогремели минимум шесть взрывов. Работала система противовоздушной обороны. По сообщениям свидетелей, в верхний этаж многоквартирного дома попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает telegram-канал Shot. «Минимум шесть взрывов раздались над Курском. Один из дронов попал в верхние этажи жилой многоэтажки, сообщают очевидцы. Предварительно, система ПВО сработала по украинским БПЛА», — пишет Shot. Жители города сообщили корреспонденту Shot о том, что в небе прозвучало от шести до десяти громких взрывов. По словам свидетелей, один из дронов ударил по верхним этажам высотного здания. Также были замечены множественные яркие вспышки в воздухе. Местные жители предполагают, что была задействована система противовоздушной обороны. На данный момент официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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