Shot: дрон влетел в многоэтажку в Курске

В городе Курск прогремели минимум шесть взрывов. Работала система противовоздушной обороны. По сообщениям свидетелей, в верхний этаж многоквартирного дома попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает telegram-канал Shot.
«Минимум шесть взрывов раздались над Курском. Один из дронов попал в верхние этажи жилой многоэтажки, сообщают очевидцы. Предварительно, система ПВО сработала по украинским БПЛА», — пишет Shot.
Жители города сообщили корреспонденту Shot о том, что в небе прозвучало от шести до десяти громких взрывов. По словам свидетелей, один из дронов ударил по верхним этажам высотного здания. Также были замечены множественные яркие вспышки в воздухе. Местные жители предполагают, что была задействована система противовоздушной обороны. На данный момент официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
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