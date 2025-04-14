В Кургане автосалон обманывал покупателей

В Кургане автосалон вводил в заблуждение покупателей рекламой о бесплатных зимних шинах, которые обещались всем, кто приобретет машину. Обманутые автомобилисты обратились в антимонопольную службу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Курганское УФАС России рассмотрело обращение жителя региона о размещении недостоверной информации на официальном сайте ООО „Сильвер-Авто ГРУПП“. Из заявления следовало, что автосалон рекламирует дарение комплекта зимних шин при покупке автомобиля. Покупатель приобрел автомобиль, однако обещанного набора зимней резины не получил», — сообщает антимонопольная служба.
Автомобилисту пришлось купить шины отдельно за 40 000 рублей. В произошедшем ФАС увидела нарушение закона «О защите конкуренции», запрещающего распространение ложных сведений. Обществу было выдано предупреждение, после чего ложная информация с сайта была удалена.
Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен во время «Черных пятниц», хотя, согласно рекламе, они должны снижаться. На деле же покупателям во время распродаж нередко приходится переплачивать за товар.
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