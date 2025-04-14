14 апреля 2025

В Кургане автосалон обманывал покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон обещал покупателям машин шины в подарок
Автосалон обещал покупателям машин шины в подарок Фото:

В Кургане автосалон вводил в заблуждение покупателей рекламой о бесплатных зимних шинах, которые обещались всем, кто приобретет машину. Обманутые автомобилисты обратились в антимонопольную службу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Курганское УФАС России рассмотрело обращение жителя региона о размещении недостоверной информации на официальном сайте ООО „Сильвер-Авто ГРУПП“. Из заявления следовало, что автосалон рекламирует дарение комплекта зимних шин при покупке автомобиля. Покупатель приобрел автомобиль, однако обещанного набора зимней резины не получил», — сообщает антимонопольная служба.

Автомобилисту пришлось купить шины отдельно за 40 000 рублей. В произошедшем ФАС увидела нарушение закона «О защите конкуренции», запрещающего распространение ложных сведений. Обществу было выдано предупреждение, после чего ложная информация с сайта была удалена.

Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен во время «Черных пятниц», хотя, согласно рекламе, они должны снижаться. На деле же покупателям во время распродаж нередко приходится переплачивать за товар. 

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В Кургане автосалон вводил в заблуждение покупателей рекламой о бесплатных зимних шинах, которые обещались всем, кто приобретет машину. Обманутые автомобилисты обратились в антимонопольную службу. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Курганское УФАС России рассмотрело обращение жителя региона о размещении недостоверной информации на официальном сайте ООО „Сильвер-Авто ГРУПП“. Из заявления следовало, что автосалон рекламирует дарение комплекта зимних шин при покупке автомобиля. Покупатель приобрел автомобиль, однако обещанного набора зимней резины не получил», — сообщает антимонопольная служба. Автомобилисту пришлось купить шины отдельно за 40 000 рублей. В произошедшем ФАС увидела нарушение закона «О защите конкуренции», запрещающего распространение ложных сведений. Обществу было выдано предупреждение, после чего ложная информация с сайта была удалена. Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен во время «Черных пятниц», хотя, согласно рекламе, они должны снижаться. На деле же покупателям во время распродаж нередко приходится переплачивать за товар. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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