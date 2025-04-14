14 апреля 2025

Пользователям «Госуслуг» стали приходить фейковые письма о попытках взлома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники рассылают фейковые письма о вломах аккаунта на «Госуслугах» и предлагают обратиться за помощью по поддельному номеру
Мошенники рассылают фейковые письма о вломах аккаунта на «Госуслугах» и предлагают обратиться за помощью по поддельному номеру Фото:

Россиянам стали приходить мошеннические электронные письма, якобы от сервиса «Госуслуг», предупреждающие о входе в их аккаунты с новых устройств. Об этом сообщают СМИ. 

«Мы зафиксировали вход с нового устройства», — говорится в письме. Информацию приводит РИА Новости. В сообщениях также указывается, что был зафиксирован вход в аккаунт «Gos uslugi», что уже сигнализирует о подозрительной активности из-за ошибки в названии.

Кроме того, в письмах жертвам предлагается «срочно связаться» со службой поддержки через указанный в сообщении номер телефона, если пользователь не осуществлял вход. Однако номер является фальшивым.

Ранее Минцифры сообщило, что при подозрении на мошенничество доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будет закрыт на 72 часа. Доступ вернется автоматически, но при необходимости его можно восстановить раньше, обратившись в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом пользователю будут недоступны некоторые ресурсы, такие как сайты микрофинансовых организаций и мобильное приложение «Госключ», передает RT.

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Россиянам стали приходить мошеннические электронные письма, якобы от сервиса «Госуслуг», предупреждающие о входе в их аккаунты с новых устройств. Об этом сообщают СМИ.  «Мы зафиксировали вход с нового устройства», — говорится в письме. Информацию приводит РИА Новости. В сообщениях также указывается, что был зафиксирован вход в аккаунт «Gos uslugi», что уже сигнализирует о подозрительной активности из-за ошибки в названии. Кроме того, в письмах жертвам предлагается «срочно связаться» со службой поддержки через указанный в сообщении номер телефона, если пользователь не осуществлял вход. Однако номер является фальшивым. Ранее Минцифры сообщило, что при подозрении на мошенничество доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будет закрыт на 72 часа. Доступ вернется автоматически, но при необходимости его можно восстановить раньше, обратившись в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом пользователю будут недоступны некоторые ресурсы, такие как сайты микрофинансовых организаций и мобильное приложение «Госключ», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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