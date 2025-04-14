14 апреля 2025

В Тюмени потеплеет, но будет сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 12 м/с
Порывы ветра будут достигать 12 м/с Фото:

В Тюмени 15 апреля температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Днем будет облачно с прояснениями и без осадков, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В Тюмени 15 апреля ожидается температура воздуха от +7 до +11 градусов, ночью похолодает до +4. Погода облачная, без значительных осадков», — указано на сайте.

Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Влажность воздуха составит 79%.

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В Тюмени 15 апреля температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Днем будет облачно с прояснениями и без осадков, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В Тюмени 15 апреля ожидается температура воздуха от +7 до +11 градусов, ночью похолодает до +4. Погода облачная, без значительных осадков», — указано на сайте. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Влажность воздуха составит 79%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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