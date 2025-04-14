В Тюмени потеплеет, но будет сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 12 м/с
В Тюмени 15 апреля температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Днем будет облачно с прояснениями и без осадков, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«В Тюмени 15 апреля ожидается температура воздуха от +7 до +11 градусов, ночью похолодает до +4. Погода облачная, без значительных осадков», — указано на сайте.
Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Влажность воздуха составит 79%.
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