В Челябинске рецидивист напал на 11-летнего мальчика с ножом

В Челябинске арестован ранее судимый мужчина, попытавшийся убить 11-летнего подростка. Он нанес незнакомому ему ребенку ножевые ранения, сообщает пресс-служба Следственного отдела СК России по региону.
«Инцидент произошел в вечернее время 14 апреля во дворе одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. У подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика», — рассказали в следкоме.
Подозреваемый нанес несколько ударов ножом по телу несовершеннолетнего. Не дал завершить задуманное случайный прохожий. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
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