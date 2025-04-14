14 апреля 2025

В Челябинске рецидивист напал на 11-летнего мальчика с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный хотел убить ребенка
Неизвестный хотел убить ребенка Фото:

В Челябинске арестован ранее судимый мужчина, попытавшийся убить 11-летнего подростка. Он нанес незнакомому ему ребенку ножевые ранения, сообщает пресс-служба Следственного отдела СК России по региону. 

«Инцидент произошел в вечернее время 14 апреля во дворе одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. У подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика», — рассказали в следкоме.

Подозреваемый нанес несколько ударов ножом по телу несовершеннолетнего. Не дал завершить задуманное случайный прохожий. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. 

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В Челябинске арестован ранее судимый мужчина, попытавшийся убить 11-летнего подростка. Он нанес незнакомому ему ребенку ножевые ранения, сообщает пресс-служба Следственного отдела СК России по региону.  «Инцидент произошел в вечернее время 14 апреля во дворе одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. У подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика», — рассказали в следкоме. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом по телу несовершеннолетнего. Не дал завершить задуманное случайный прохожий. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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