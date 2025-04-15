Экс-главред российского журнала Playboy Ляпоров обвиняется в мошенничестве

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Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества
Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества Фото:

Экс-главред российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей. Ему инкриминируется пять эпизодов мошеннической деятельности, говорится в материалах уголовного дела. 

«Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в документах. Информацию передает ТАСС. 

По данным следствия, Владимир Ляпоров, под предлогом инвестиций в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC) присваивал финансовые средства потерпевших. В результате его действий общая сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

На данный момент расследование дела завершено, оно в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Сам Ляпоров находится под подпиской о невыезде. Также в скором времени могут вскрыться новые эпизоды мошенничества, сообщили следователи.

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Экс-главред российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей. Ему инкриминируется пять эпизодов мошеннической деятельности, говорится в материалах уголовного дела.  «Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в документах. Информацию передает ТАСС.  По данным следствия, Владимир Ляпоров, под предлогом инвестиций в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC) присваивал финансовые средства потерпевших. В результате его действий общая сумма ущерба составила более 50 млн рублей. На данный момент расследование дела завершено, оно в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Сам Ляпоров находится под подпиской о невыезде. Также в скором времени могут вскрыться новые эпизоды мошенничества, сообщили следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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