14 апреля 2025

Курган богат талантами: футбольная команда взяла золото на первенстве области. Фото

Курганская команда по футзалу стала победителем первенства области
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по футзалу завершились 13 апреля
Соревнования по футзалу завершились 13 апреля Фото:

Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Зауралье» из Кургана стала победителем Первенства Курганской области по футзалу среди команд до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

ДЮСШ № 3 «Зауралье» взяли золото
ДЮСШ № 3 «Зауралье» взяли золото
Фото:

Соревнования завершились 13 апреля в спортивном комплексе «Зауралец», где были определены лучшие команды области. «Самыми боевыми и напряженными получились матчи заключительного тура, ставшие своеобразными финалами», — пишет ведомство. Финальные матчи турнира выдались особенно напряженными и боевыми. Кроме победителя, на турнире также были награждены другие команды: ДЮСШ № 3 (Курган) заняла второе место, а «Легион» из Далматовской ДЮСШ и Варгашинская ДЮСШ завоевали третье и четвертое места соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские футболисты взяли золото на Всероссийском фестивале. В турнире участвовало 10 команд из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Оренбурга.

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Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Зауралье» из Кургана стала победителем Первенства Курганской области по футзалу среди команд до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. Соревнования завершились 13 апреля в спортивном комплексе «Зауралец», где были определены лучшие команды области. «Самыми боевыми и напряженными получились матчи заключительного тура, ставшие своеобразными финалами», — пишет ведомство. Финальные матчи турнира выдались особенно напряженными и боевыми. Кроме победителя, на турнире также были награждены другие команды: ДЮСШ № 3 (Курган) заняла второе место, а «Легион» из Далматовской ДЮСШ и Варгашинская ДЮСШ завоевали третье и четвертое места соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что курганские футболисты взяли золото на Всероссийском фестивале. В турнире участвовало 10 команд из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Оренбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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