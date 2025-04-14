Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Зауралье» из Кургана стала победителем Первенства Курганской области по футзалу среди команд до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Соревнования завершились 13 апреля в спортивном комплексе «Зауралец», где были определены лучшие команды области. «Самыми боевыми и напряженными получились матчи заключительного тура, ставшие своеобразными финалами», — пишет ведомство. Финальные матчи турнира выдались особенно напряженными и боевыми. Кроме победителя, на турнире также были награждены другие команды: ДЮСШ № 3 (Курган) заняла второе место, а «Легион» из Далматовской ДЮСШ и Варгашинская ДЮСШ завоевали третье и четвертое места соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские футболисты взяли золото на Всероссийском фестивале. В турнире участвовало 10 команд из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Оренбурга.
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